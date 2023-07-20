Эпическая история с Хоакином Фениксом: смотрите украинский трейлер фильма "Наполеон"

Уже этой осенью на широкие экраны выйдет масштабная историческая драма Ридли Скотта "Наполеон". Главную роль сыграл Хоакин Феникс.

Сюжет фильма "Наполеон" расскажет о тернистом пути Бонапарта к власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях. Лента полностью раскроет жизнь создателя одной из величайших империй мира.

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"Наполеон": актерский состав, трейлер и дата премьеры

К Хоакину Фениксу присоединились:

Ванесса Кирби – Жозефина;

Тохар Рахим – Поль Баррас;

Человевин Санье – Тереса Кабаррус;

Пол Рис – Шарль Морис де Талейран-Перигор;

Юссеф Керкур – Луи Николя Даву;

Джон Холлингворт – Мишель Ней;

Давид Туччи – Луи-Лазар Гош;

Эрин Эйнсворт – Гортензия Богарне;

Эдуар Филиппонна – Александр I.

Сценарий к фильму "Наполеон" написал Дэвид Скарпа – автор таких успешных проектов как "Последний замок", "Все деньги мира" и сиквел "Гладиатора".

В ролике мы можем увидеть эффектные кадры из жизни Франции в 1793 году. "Я уверен вы знаете, что на улицах хаос", "Должны действовать твердо, иначе Франция упадет", "Что бы вы сделали, как бы вам поручили защиту государства?", – говорят Наполеону. – Я бы принес славу своей стране, – отвечает Наполеон».

"Наполеон": смотрите украинский трейлер

Авторы киноленты недавно также обнародовали постер с увлекательным слоганом: "Из ничего ко всему – победитель рождается".

"Наполеон" ждите в кино с 23 ноября! Сначала фильм будет доступен в кинотеатрах по всему миру в формате ограниченного проката, а затем станет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Apple TV+.