Сюжет фільму "Наполеон" розповість про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети та трагічні падіння. Стрічка сповна розкриє життя творця однієї з найбільших імперій світу.
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"Наполеон": акторський склад, трейлер і дата прем'єри
До Хоакіна Фенікса доєдналися:
- Ванесса Кірбі – Жозефіна;
- Тахар Рахім – Поль Баррас;
- Людівін Саньє – Тереса Кабаррус;
- Пол Ріс – Шарль Моріс де Талейран-Перігор;
- Юссеф Керкур – Луї Ніколя Даву;
- Джон Холлінгворт – Мішель Ней;
- Давіде Туччі – Луї-Лазар Гош;
- Ерін Ейнсворт – Гортензія Богарне;
- Едуар Філіппонна – Олександр I.
Сценарій до фільму "Наполеон" написав Девід Скарпа – автор таких успішних проєктів як "Останній замок", "Всі гроші світу" та сиквел "Гладіатора".
У ролику ми можемо побачити ефектні кадри з життя Франції у 1793 році. "Я певен ви знаєте, що на вулицях хаос", "Маємо діяти твердо, інакше Франція впаде", "Що б ви зробили, як би вам доручили захист держави?", – говорять Наполеону. – Я приніс би славу своїй країні, – відповідає Наполеон".
"Наполеон": дивіться український трейлер
Автори кінострічки нещодавно також оприлюднили постер з захопливим слоганом: "З нічого до всього – переможець народжується".
"Наполеон" чекайте в кіно з 23 листопада! Спочатку фільм буде доступний у кінотеатрах по всьому світу у форматі обмеженого прокату, а потім стане доступним для перегляду на стримінговому сервісі Apple TV+.