Анджелина Джоли уже давно зарекомендовала себя, как любительница элегантной классики и икона стиля. А потому ее кинообразы вдохновляют весь мир.

Источник: 24 канал

Одна из самых красивых актрис мира Анджелина Джоли не часто кичится своей красотой, украшая глянцы. Однако для британского Vogue кинозвезда сделала исключение. Джоли снялась в стильной фотосессии и дала откровенное интервью о материнстве и своей личной жизни.

К теме Анджелина Джоли появилась на обложке Vogue и покорила сеть невероятными кадрами



Анджелина Джоли снялась для британского Vogue / Фото Instagram / @vogueuk

И пока весь мир наслаждается новыми снимками Анджелины Джоли, журналисты 24 канала решили вспомнить самые роскошные образы, в которых актриса появлялась в кино.

Кинообразы Анджелины Джоли

"Турист"

Чего только стоило появление Анджелины Джоли в фильме "Турист". Здесь актриса перевоплотилась в Элиз – опасную красавицу, которая впутывает американского туриста Фрэнка Тапело в водоворот приключений и интриг. И хоть сюжет фильма понравился далеко не всем киноманам, роскошные платья Анджелины Джоли вызвали восторг у каждого.



Анджелина Джоли в фильме "Турист" / Фото Pinterest



Непревзойденная Анджелина Джоли / Фото Pinterest



Белоснежное платье Джоли / Фото Pinterest



Наряд Анджелины Джоли в фильме "Турист" / Фото Pinterest

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"Мистер и миссис Смит"

Не менее эффектной Анджелина Джоли предстала в фильме "Мистер и миссис Смит". Романтический боевик помог актрисе начать отношения с тогда еще женатым Брэдом Питтом. И хотя отношения этой голливудской пары завершились, мы не прекращаем просматривать ленту.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото Pinterest



Анджелина Джоли в образе киллера / Фото Pinterest



Обольстительная Анджелина Джоли / Фото Pinterest

"Солт"

Сыграла Анджелина Джоли и опасного двойного агента в фильме "Солт". Зрелищные сцены драк не затмили наряд актрисы, поэтому даже образ в стиле total black выглядел в кадре невероятно дерзко и сексуально.



Анджелина Джоли / Фото Pinterest

"Александр"

Сыграла Джоли и в историческом фильме про Александра Македонского. И хотя, по сюжету, актриса примерила наряды в стиле Древней Греции, красавица выглядела изумительно в них.



Анджелина Джоли в фильме "Александр" / Фото Pinterest



Стильная Анджелина Джоли / Фото Pinterest

Кажется, Анджелине Джоли по силам все роли. А потому поклонники актрисы ждут, когда же в прокат выйдет фильм "Вечные", чтобы увидеть знаменитую красавицу еще и в амплуа супергероя.