Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев

Мировая премьера дебютной ленты "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука состоится в программе Каннского международного кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров". Фильм стал одним из 23 игровых картин со всего мира, отобранных к участию. О чем рассказывает "Памфир" и почему Украине важно быть в Каннах – читайте дальше.

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Читайте предварительный разговор Жизнь – режиссер нашего кино: интервью с соавтором сериала "Украина в огне 2"

В канун Каннского кинофестиваля, 24 канал пообщался с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером фильма Александрой Костиной о фильме, участие российской ленты "Жена Чайковского" в программе Канн и поддержку Украины от Европейской академии.

В рамках проекта " Интервью 24 " авторы ленты "Памфир" поделились, что представить свой фильм на такой площадке (в Каннах, – Кино24) "означает показать то, что у нас есть и чего не забрать. Наши голоса должны звучать везде. Это значит, что мы существуем и нас не уничтожить, не расстрелять, не забыть и не проигнорировать. Это о том, что мы уникальны".

Интервью с режиссером Дмитрием Сухолитким-Собчуком и продюсером Александрой Костиной

Что следует знать о названии и теме фильма "Памфир"

О чем кино "Памфир", почему такое название?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Название – это прозвище, которое получил главный герой в своей деревне. Сама история "Памфира" раскрывается в фильме. Просматривая его, зрители узнают ответ на вопрос: "Почему таково его имя". Сейчас можно сказать только о том, что это его прозвище, какое он получил от своего деда.

Именно кино затрагивает очень много аспектов человеческой жизни, которые возникают по причине того, что главный герой очень хочет помочь своей семье, которая его невероятно любит, обожает и хочет, чтобы он остался. А вот ему нужно найти возможности для того, чтобы сделать жизнь своей семьи лучше.

Собственно, его главным желанием является сделать так, чтобы следующее поколение, его ребенок жил лучше, в других условиях, чем он. И сделать это стоит честным способом, или обратиться к какому-то нелегальному и уголовному деянию.



Главный герой фильма "Памфир" Александр Яцентюк / Фото пресс-службы

Сегодня много семей в подобных обстоятельствах: каждое поколение родителей старается жить так, все делать для того, чтобы их дети жили еще лучше, чем они. Был ли прототип главного героя в реальной жизни? Расскажите об атмосфере фильма.

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Мне кажется, что это естественный эволюционный процесс. Даже если с биологической точки зрения посмотреть, это является естественным призванием. Не иметь такого желания – это, скорее, аномалия.

И, когда говорить о главном герое, был ли у него прототип… У меня как-то так получается, когда я делаю кино, что это всегда собирательный образ. Если говорить о нем, то есть какие-то черты, которые принес сам главный герой, исполнитель главной роли Александр Яцентюк, а считывал и перенимал от других людей. Поэтому сказать, что был конкретный мужчина, ставший прообразом, – я бы так однозначно не утверждал. Это сборная субстанция.

Сколько времени длилась работа над фильмом с самого начала зарождения самой идеи?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: У Мартина Скорсезе был замысел фильма "Молчание" о христианах и там говорилось, что он 25 лет работал над ним. Я сомневаюсь в этом. Просто, возможно, идея возникла в какой-то момент 25 лет назад.

Так же с "Памфиром": идея возникла еще тогда, когда я был студентом и снимал документальный фильм "Красная Маланка". Я много наблюдал, в частности, как происходит карнавальное действо на границе. Я очень много ездил, и где-то в тот период я записывал кучу идей.

Он и сейчас есть в разных форматах. Поэтому, чтобы сказать, где там была именно идея такой истории, я точно не скажу. Но первый тритмент был в 2016 году . Тогда я с кратким рассказом был на воркшопе Torino Film Lab. Собственно, с того момента и пошло такое нацеленное размышление этой истории, связанной прежде всего с пограничной зоной, с контрабандой, с Маланками. То есть началось тщательное исследование сеттинга, от которого я отталкивался и записывал наблюдения, связанные с фильмом.



Бекстейдж съемок / Фото пресс-службы

О двух зонах ответственности или работе продюсерки и режиссера

Когда к работе присоединилась Александра? И как вы делегируете обязанности?

Александра Костина: Как продюсер и режиссер мы начали сотрудничать над этим проектом с мая 2018 года. Сначала мы договорились о том, что у нас будет две зоны ответственности. Одна – творческая, за которую отвечает Дмитрий и вторая – продюсерская, моя.

Мы всегда стараемся друг другу помогать и максимально реализовывать потенциал в каждой из этих сфер ответственности, но не заходить на территорию друг друга.

Я благодарна Дмитрию, ведь, если говорить о работе продюсера, а именно о привлечении партнеров, фондов и других административно-финансовых вопросов, то, конечно, все это происходит не только благодаря усилиям и опыту продюсера, но благодаря автору и его предыдущему бекграунду.



Дмитрий Сухолиткий-Собчук и Александра Костина / Фото из фейсбука режиссера

Тогда, в 2018 году, предыдущая работа Дмитрия "Штангист" как раз начала свою успешную фестивальную жизнь. Она нам очень помогла, ведь была свидетельством его качественной работы как режиссера, в частности, получила много наград во всем мире.

"Штангист" – дебютная короткометражная художественная лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Фильм создан в копродукции Украины и Польши в 2018 году. В нем говорится о готовящемся к престижному международному чемпионате спортсмене-тяжеловесе, несмотря на психологические сложности, возникающие в отношениях с близкими людьми.

"Штангист" 2018: смотрите сюжет о том, как снимали фильм

Когда мы начинали работу над фильмом "Памфир", у нас был один план работы. Затем он поменялся. Когда Дмитрию требовались дополнительные время и ресурсы, я с пониманием к этому относилась.

Работать с автором, уже показавшим свое умение и уникальное видение, продюсеру легче. Потому что можно продемонстрировать подход к проекту и быть уверенным какого качества он будет.

Поэтому вот так, с 2018 года, шаг за шагом, через ковод, войну, все изменения… мы уже на финальном этапе и завершаем проект.

О локациях и атмосфере "Памфира"

Вы уже не в первый раз снимаете фильм на приграничных территориях. Съемки "Памфира" прошли в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Почему так? Как вы искали локацию для съемок?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Дело в том, что я вырос на пограничной территории. Черновцы – это город, в котором собралось очень много национальностей, он многокультурен. Я там формировался. Перед университетом Карпенко-Карого у меня было совсем другое образование, и я очень долго не знал, какую сферу деятельности я хочу выбрать.

Собственно, в Черновцах я был до 2006 года, и как раз за это время я мог исследовать разные регионы. Я тоже был оператором на телевидении. Мы очень много ездили.

И, собственно, весь этот магнетизм переплетения культур на меня повлиял. И меня тянет туда, где происходит пересечение.

Александра Костина: Для нас очень важно было то, что мы снимали именно там об этих местах. Мы не пытались под Киевом "отбивать" Черновицкую область.

Локации искали очень долго, ведь нужно найти соответствующее и природное окружение, и такую архитектуру, которая максимально отвечала замыслу. Мы многое исследовали. Несколько экспедиций у нас было только для того, чтобы понять, как построить быт так, чтобы он выглядел правдиво, как изобразить праздник Маланки.



Кадр из фильма "Памфир" / Фото пресс-службы

Узнайте больше Не умножена ли вся русская культура на ноль, – обосновал соавтор "Украина в огне 2"

Привлекали ли вы местных жителей к съемкам?

Александра Костина: Дмитрий вырос на этой территории, он очень многое знал. Но при подготовке к съемке важно было передать знания другим членам команды. Поэтому мы брали в экспедиции тех людей, которые не были на Маланке, и должны отвечать за творческие решения: художника-постановщика, художника из костюмов, оператора, кастинг директора. Это делалось для того, чтобы они увидели, как все происходит.

Кроме того, мы максимально привлекали местных на всех этапах производства. В частности, административные службы, которые нам очень помогали, и жителей, участвовавших в массовых сценах.

Также были привлечены актеры из Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Для Дмитрия было очень важно то, чтобы все было честным, чтобы произношение было живым и соответствовало этому региону. Для воспроизведения праздника Маланки мы приглашали местных художников и мастеров, очень талантливых людей, которые частично создавали костюмы, маски.



Дмитрий Сухолиткий-Собчук на съемках / Фото пресс-службы

Какова цель резиденции Cinefondation во Франции

Три года назад вы получили приглашения в одну из самых престижных резиденций для режиссеров Cinefondation во Франции. Как началась эта история?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Резиденция во Франции Cinefondation прошла в 2019 году. Это означало, что шести авторам дают возможность жить и работать в Париже. получать разные консультации. Финалом всего этого была презентация проектов в павильоне Cinema du monde (CNC).

Это был этап работы над сценарием "Памфира", потому что Torino Film Lab – это начальная история в виде тритмента. Потом была пауза в несколько лет, потому что я делал Штангиста.

Целью этой резиденции было помочь проекту найти французских партнеров. Александра приезжала в Париж, чтобы познакомиться с компаниями, а уже в Каннах мы видели, сколько людей и организаций были заинтересованы нашим проектом. И собственно благодаря резиденции у нас появился французский партнер – компания Les Films D'Ici и копродюсер Лора Бриан.

О Каннском кинофестивале и мировой премьере "Памфира"

Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк

В мае состоится мировая премьера фильма "Памфир" на Каннском кинофестивале. Какова судьба ленты в сегодняшних условиях? Чего вы ждете?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Для меня сейчас работа над фильмом смотрится как полет на другую планету. Есть место, где происходят такие события и они больше имеют отношения с мирным временем. Наша реальность делает упор на другом. Все то, что мы проживаем как страна, параллельит нас с остальным миром. Это чувствуют все, кто патриот, военным или активистом.

Ряд событий такого масштаба, как Каннский кинофестиваль, а Канны есть Меккой мирового кинематографа, там показывают лучшие из лучших фильмов, выглядят как полет на Марс. И вместе с тем таким городишком, который показывает, что есть обычная мирная жизнь, к которой мы стремимся.

Если говорить о важности того, чтобы быть там (в Каннах, – 24 канал) услышанным и чего я ожидаю в контексте того, что происходит в мире связано с Украиной, то должны сказать, что у нас не только происходят военные преступления, совершаемые Россией, но и о том, что формирует нас не только нацию с определенной идентичностью.



Дмитрий Сухолиткий-Собчук / Фото прессслужбы

Если мы говорим о каких-то параллели, то представьте себе, что в свое время с нами остались бы голоса Расстрелянного возрождения, и все они говорили бы на всех площадках.

Мы, как нация, имели бы кардинально иное позиционирование. У нас были бы те люди, на которых опирались бы в культурных сферах. К примеру, в театре Курбаса. И мы бы говорили уже о какой-то школе, которая не просто повлияла, а имела потенциал и так далее.

Если что-то происходит в культурном плане, а особенно, когда мы говорим о кинематографе, который является, собственно, очень затратным, ресурсным, то:

Поделиться своим фильмом на такой площадке – значит показать, что есть то, чего у нас не забрать. Наши голоса должны звучать всюду. Это значит, что мы и нас не уничтожить, не расстрелять, не забыть и не проигнорировать. Это о том, что мы уникальны.

Это я имею в виду с точки зрения, когда мы видим произведение. А с точки зрения автора, то, конечно, это своего рода интерпретация реальности, в которой мы живем.

"Памфир" в Каннах будет показан 21, 22 и 23 мая 2022 года.

В нашем фильме это довоенное время и касается времени между Майданом и 2019-2020 годами. Ну и мне было важно поделиться тем, кто мы в этот момент. А когда говорить о тех информационных ссылки, которые будут звучать от всех создателей фильма, мы будем говорить об Украине в контексте войны. И этот фильм будет восприниматься в контексте войны. То есть война сейчас является таким моментом, в котором так выглядит, что всю Украину вроде бы перетрясли, а то, что в ней осталось, надо вынуть то, что уцелеет – это и есть самое важное.

К теме Не только "Видение бабочки": в Каннах состоится премьера еще одного украинского фильма

Прежде всего важны человеческие жизни и надо сохранить свою идентичность, потому что за нее нас дальше уничтожают.



Бекстейдж по творческой экспедиции / Фото пресс-службы

Чем грозит российский фильм в программе Канн и отбеливание россиян

Как известно, в Каннах примет участие российский фильм "Жена Чайковского". Украинцы требуют упразднить просмотр московской ленты и остановить распространение российского продукта. Что вы скажете? Услышат ли нас представители Каннского кинофестиваля?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Что касается Кирилла Серебренникова и его фильма "Жена Чайковского", то это вообще отдельная тема для дискуссии. Потому что она довольно прецедентна. Ведь у нас есть ряд российских деятелей, которым приписывают такой диссидентский наряд.

Вы знаете, если говорить об этих авторах, то многие из них в оппозиции к российским властям. И это, по сути, на первый взгляд, является триггером, который работает для иностранцев: что они поддерживают людей, якобы имеющих другие взгляды и что не вся Россия такова. И это является самым большим заблуждением.

Многие, даже интеллектуалы, все равно есть инструментом русской пропаганды. Как? Они могут этого не делать, но их используют как фигуру, которая есть по сути, также адвокатской интеллигенцией для всех, кто имеет паспорт этого государства. И когда фильм российского режиссера о российском композиторе там (в Каннах, – 24 канал), то это подразумевается: не все россияне такие.

А на самом деле, этот месседж должен звучать не для иностранцев, они должны ретранслировать свои взгляды для своего же государства. Если они собираются быть совестью своей страны, то должны быть ею для своих же.

А для всего цивилизованного мира, это, по-моему, заигрывание у жертв имеющегося там режима и, если говорить о каких-то случаях, то как раз фильм Кирилла был финансирован за российские средства.

Это поддержка фильма русского режиссера о русском композиторе, что нам снова даст этот образ отбеливания. Поэтому на период войны следует это отбеливание прекратить. Оно работает на руку всей пропаганде, на руку русскому присутствию повсюду.

То есть, она есть во всех сферах: литература, театр, кино, живопись и так далее. Это должно работать, как признак того, что весь цивилизованный мир понимает, что даже если этот российский деятель есть в оппозиции, это есть частью всеобщей русской пропаганды и есть смысл поставить это все на большую паузу.

Надо отказываться от участия русских и делегаций и художников. Вот тогда это станет признаком того, что международное сообщество понимает, как они помогают нам, а не им.

Поэтому, когда мы говорим о войне, здесь есть две стороны: либо вы поставляете оружие нам, а не продаете им, либо вы на их стороне, либо на нашей. Мне кажется, в этом случае это и есть такая необходимость останавливать максимально все, что связано с русской культурой и ее присутствием в любых сферах влияния.



Творческая команда фильма "Памфир" / Фото прессслужбы

О позиции Мишеля Азанавичюса в отношении Украины и бойкоте российского продукта

Также недавно Мишель Азанавичюс, в знак поддержки украинцев, сменил название фильма Z, который имел открывать фестиваль, на Cut! Прокомментируйте это.

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Относительно Z, я не думаю, что в момент, когда было создано это название (хотя он менял его несколько раз), у автора были симпатии к российскому миру. Ибо, если вы посмотрите его фильм "Поиск", там привлечены, собственно, несколько украинских актеров. А сама лента рассказывает о Чеченской войне, убийстве и уничтожении одной чеченской семьи русскими солдатами, где они сначала убивают семью женщины, а затем отводят ее в другое помещение и мы слышим ее крики… И это создал режиссер, постоянно критиковавший то, что делает Россия в эскалации конфликтов и как вторгается на территории других государств.

Поэтому этого автора мы не можем заподозрить в симпатии к русскому миру. Вот название они поменяли, а режиссер тем, что изменил название фильма-открытия, так же проявил уважение к украинскому народу.

Александра, что вы думаете о бойкоте русской культуры, над которым сейчас работает киносообщество Украины и молчание русских известных людей о войне, даже если они находятся в оппозиции?

Александра Костина: Мне сложно говорить о причинах их молчания, потому что я не знаю, что они думают и как они себе это представляют. На самом деле, для меня это не интересно и не имеет значения. Я могу только догадываться.

Люди имеют какую-то свою жизнь, которую они не хотят потерять. Хотя уже терять на на этом этапе ничего. Но, возможно, они за что-нибудь цепляются. Должны ли они говорить? Конечно, есть. Тем более если их позиции меняются, если они понимают, что об этом невозможно молчать, то это, конечно, должно быть. сказано.

Например, российский оппозиционный автор для привлечения внимания к своей позиции мог бы отказаться от участия в Каннском кинофестивале. Но он этого не сделает.



Александра Костина / Фото из фейсбука продюсерки

Ну, увидим, как это будет происходить. О них точно сказать мы не можем. Говорят они, не говорят ли… Уже есть какой-то факт того, как к этому относится мир и мы. Это более важно, чем смотреть на них и что там.

Наша задача – сохранять свою культуру, потому что мы понимаем, что сейчас это очень важно.

Если говорить именно о кинематографе, то сейчас это действительно чувствуется как полет на Марс, как говорил Дмитрий. Потому что за эти два месяца мы забыли, что мы кинематографисты. Мы все стали прежде всего гражданами своей страны, максимально старающимися сделать все для того, чтобы сохранить и помочь, а профессиональная деятельность отходит на второй план.

Какова поддержка партнеров фильма "Памфир"

На каком этапе производства был "Памфир", когда началась война? Как поддержали вас партнеры?

Александра Костина: Хочется сказать слова благодарности всем нашим партнерам, потому что у нас не только партнерство с Францией. "Памфир" – это копродукция Украины, Франции, Польши и Чили. Из-за того, что украинская киноиндустрия постепенно восстанавливается, постепенно набирает обороты, очень много фондов поддержали наш проект.

Производство фильма осуществила компания BOSONFILM совместно с Les Films D'Ici, MADANTS, Quijote и в партнерстве с Mainstream pictures. Разработка проекта осуществлялась при поддержке Украинского Культурного Фонда. В 2019 году "Памфир" стал победителем 11-го питчинга Госкино, а также получил поддержку Польского Института Кино (PISF), швейцарского фонда Visions Sud Est, одного из наиболее известных фондов в Европе, финансирующих экспериментальное кино – Hubert Bals Fund, французского национального центра кино CNC Aide aux cinemas du monde, международного фонда Goteborg Film Fund и Черновицкой облгосадминистрации.

Наши партнеры поддерживали нас не только при производстве и по вопросам, касающимся фильма, но и тогда, когда началась война. Они оказали бесценную поддержку на личном уровне.

Мы за это им очень благодарны. Когда начались боевые действия, наш фильм еще не был завершен , мы работали как раз над звуком в Украине и имели очень большой риск его потерять.

Материал был на студии звукозаписи. Мы очень благодарны Александру Верховинцу, который, рискуя жизнью, приехал на студию в первые дни войны, все сохранил и передал дальше. Работа над завершением картины уже проходила за границей. Собственно, благодаря нашим партнерам, которые к этому присоединились.

И сейчас, на этапе подготовки к Каннскому кинофестивалю, они взяли на себя большую часть организационных финансовых вопросов, с которыми нам сейчас очень сложно.



Бекстейдж съемок / Фото пресс-службы

В этом и наша сила – в том, что мы можем с нуля все отстроить, главное, чтобы было достаточно работающих людей. На примере нашей картины, кроме международных партнеров, она не состоялась бы также без украинских партнеров и продюсеров. Это отличные специалисты, в частности, Евгения Яцута, Артем Колюбаев, Алена Тимошенко.

Каждый из них присоединился на определенном этапе для того, чтобы производство фильма продолжилось, для того чтобы он получился таким, как мы задумали. И на все те испытания, с которыми мы столкнулись.

Так же и в отношении мирового сообщества, нашего будущего и нашей культуры мы можем ждать и спрашивать, почему и как это произошло там.

Но на самом деле я думаю, мы должны сосредоточиться на той поддержке, которую мы сейчас получаем от всего мира, чтобы сохранить все, что у нас есть и не потерять и на том, чтобы в дальнейшем была возможность украинским художникам реализовать себя.

То, что мы сейчас делаем, то, как мы готовимся к Каннскому кинофестивалю, оно как-то удивительно происходит.

Возможность показать фильм миру – это также наша возможность борьбы на культурном фронте. Но внутренне лично это сейчас чувствуется, как что-то не очень столь важное и необходимое именно в это время.

Хотелось, чтобы все то, что мы приобрели за прошлые годы, не потеряли и чтобы была возможность, кроме реального, работать на фронте культурном. Надеемся, что всех нас ждет мирная жизнь.



Творческая команда фильма "Памфир" / Фото пресс-службы

О жизни Дмитрия и Александры во время войны и волонтерской деятельности

Дмитрий, вы сейчас документируете войну. Какие материалы вы готовите?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Я бы сказал, что я документирую изменения в в обществе, которые принесла война. И, собственно, где-то первых две недели я еще ничего не снимал, это была просто помощь, я занимался какими-то волонтерскими передачами, потом познакомился с одной организацией, которая помогала перевозить беженцев за границу. Я взял в руки камеру и принялся фиксировать это.

У меня сложилась такая давняя дружба с Babylon'13, я с ними был на Майдане, а сейчас все приехали во Львов. Я начал с ними сотрудничать, сделал несколько роликов для проекта.

Кроме этого, у меня появилась история о скульпторе, работающем в творческой мастерской. Но во время войны они переквалифицировались и делают вещи для военных нужд, в том числе противотанковые ежи.

Дальше была история о беженцах. То есть то, во что хочется заглянуть и понять, почему так. У меня есть друзья, которые имели спортзалы, а они их переделали под волонтерские центры. И я понимаю, что важно это детальное единство, организованность и влияние войны и изменения, в определенный момент фиксировать.

Александра, занимаетесь ли вы волонтерской деятельностью?

Александра Костина: Так случилось, что мы в первую неделю с семьей находились в Киеве, у нас дом в Святошинском районе, то есть это было очень близко к активным боевым действиям в первые дни.

Дальше мы поехали в Житомир к родственникам. Это тяжело переживал наш сын. Ребенку трудно объяснить, что происходит, ему страшно. И как раз в первый день, когда мы приехали в Житомир, так случилось, что там снаряд попал в детскую больницу, а мы знали людей, которые там работают.

Мы сосредотачивались на помощи детским больницам: в Житомирской, Черниговской, Черкасской, Николаевской областях и Киеве . Искали медикаменты, гуманитарную помощь, т.е. работали координаторами между тем, какие есть насущные нужды и тем, что мы можем найти, привлекая ли наши собственные ресурсы или международные организации.

Во время этой работы чувствовалась какая-то такая несгибаемость, которая нам, видимо, присуща, потому что в любой ситуации люди сплачиваются и очень часто совсем незнакомы. Они помогали, привозили, выручали. Можно только радоваться такому единству и доверию нашей страны. Плохо только то, что это чувствуется в столь тяжелое время. Но прекрасно, что у нас такая сила.



Дмитрий Сухолиткий-Собчук и Александра Костина / Фото из фейсбука продюсерки

Дмитрий, вы сегодня являетесь членом Европейской киноакадемии. Какова их поддержка Украины?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук: Европейская киноакадемия сразу в первые недели войны поддержала Украину Мне звонил директор Европейской киноакадемии и индивидуально спрашивал, как могут помочь. Они высказали свою позицию и знаю, что те фонды, которые поддерживают сейчас кинематографистов, очень во многом были поддержаны Европейской киноакадемией. Например, фонд ICFR Emergency Filmmakers Fund они помогали его наполнять для того, чтобы финансово поддержать кинематографистов.

Я знаю, что очень поддерживает Польская киноакадемия, они помогают и съемочной техникой, и бронежилетами, и всем, чем только можно. Их позиция сознательна, они показали себя как организация, которая находится на нашей стороне. Все, что они могли, сделали.

Организуются показы фильмов. Я, например, отдал свой фильм "Штангист" нескольким организациям. Те его показывают и только приходят на почту письма, что там собрали столько-то. Дальше они перечисляют деньги в поддержку Украины. Поэтому их солидарность с нами как украинцами, и с нами как представителями индустрии есть.

Победы нам!



Фотографии "Памфир" / Фото пресс-службы