Когда премьера долгожданного испанского фильма "Наша вина"
- Премьера испанской мелодрамы "Наша вина" состоится 16 октября 2025 года на Prime Video, и станет завершающей частью трилогии.
- Сюжет фильма сосредоточен на эволюции отношений Ноа и Ника, которые снова встречаются после лет разлуки и попытаются дать второй шанс своим отношениям.
Совсем скоро состоится премьера долгожданной испанской мелодрамы под названием "Наша вина". Это продолжение любимой романтической драмы, которую уже ждут все поклонники этой киноистории.
Предыдущие части имели названия "Моя вина" и "Твоя вина". В материале Кино 24 узнаете дату выхода ленты "Наша вина".
Когда премьера фильма "Наша вина"?
Премьера долгожданной испанской мелодрамы "Наша вина" состоится 16 октября 2025 года. Ленту можно будет посмотреть онлайн на платформе Prime Video. Известно, что это будет завершающая часть трилогии. Лента покажет финальную эволюцию отношений Ноа и Ника.
Кстати, ранее мы писали о том, что 9 апреля 2025 года в сети появился трейлер третьей части.
"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма
О чем будет сюжет фильма "Наша вина"
- Сюжет третьей части сосредоточится на том, как будут развиваться отношения Ноа и Ника после того, как Ноа разбила их мир любви.
- Проходят годы, Ноа и Ник встречаются на свадьбе общих друзей.
- Когда-то они невероятно влюблены друг в друга, а теперь она – молодая женщина, которая строит собственную жизнь, а он – наследник империи, который живет по правилам холодного бизнеса.
- Прошлое продолжает напоминать о себе и между ними снова вспыхивают чувства.
- Но остаются вопросы: смогут ли они дать второй шанс своим отношениям? Сможет ли Ник простить измену и хватит ли им мудрости, чтобы победить обиду прошлого и годы разлуки?