Коли прем'єра довгоочікуваного іспанського фільму "Наша провина"
- Прем'єра іспанської мелодрами "Наша провина" відбудеться 16 жовтня 2025 року на Prime Video, що стане завершальною частиною трилогії.
- Сюжет фільму зосереджений на еволюції стосунків Ноа та Ніка, які знову зустрічаються після років розлуки та спробують дати другий шанс своїм стосункам.
Зовсім скоро відбудеться прем'єра довгоочікуваної іспанської мелодрами під назвою "Наша провина". Це продовження улюбленої романтичної драми, яку уже чекають всі прихильники цієї кіноісторії.
Попередні частини мали назви "Моя провина" і "Твоя провина". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся дату виходу стрічки "Наша провина".
Коли прем'єра фільму "Наша провина"?
Прем'єра довгоочікуваної іспанської мелодрами "Наша провина" відбудеться 16 жовтня 2025 року. Стрічку можна буде подивитися онлайн на платформі Prime Video. Відомо, що це буде завершальна частина трилогії. Стрічка покаже фінальну еволюцію стосунків Ноа та Ніка.
До речі, раніше ми писали про те, що 9 квітня 2025 року у мережі з'явився трейлер третьої частини.
"Наша провина": дивіться онлайн трейлер фільму
Про що буде сюжет фільму "Наша провина"
- Сюжет третьої частини зосередиться на тому, як розвиватимуться стосунки Ноа та Ніка після того, як Ноа розбила їхній світ кохання.
- Проходять роки, Ноа та Нік зустрічаються на весіллі спільних друзів.
- Колись вони неймовірно закохані одне в одного, а тепер вона – молода жінка, яка будує власне життя, а він – спадкоємець імперії, який живе за правилами холодного бізнесу.
- Минуле продовжує нагадувати про себе і між ними знову спалахують почуття.
- Але залишаються питання: чи зможуть вони дати другий шанс своїм стосункам? Чи зможе Нік пробачити зраду і чи вистачить їм мудрості, аби перемогти образу минулого та роки розлуки?