История запретной любви брата и сестры: когда выйдет продолжение фильма "Моя вина"
- Третья часть фильма "Моя вина" под названием "Наша вина" выйдет в октябре 2025 года.
- Сюжет начнется со свадьбы Дженны и Льва, что станет важным моментом для встречи Ноа и Ника.
- Вторая часть завершилась тем, что Ноа изменила Нику, что разрушило их доверие.
Все чаще зрители интересуются тем, когда выйдет продолжение долгожданного фильма "Наша вина". Это лента, которая стала продолжением мелодрамы "Моя вина", рассказывающая о любви Ноа и Ника.
Еще 9 мая 2025 года состоялась премьера трейлера, который изрядно заинтриговал всех фанатов. В материале Кино 24 расскажем, когда состоится премьера 3 части фильма.
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Когда выйдет продолжение фильма "Моя вина"
Фильм "Моя вина" появился в 2023 году и стал невероятно успешным, ведь мелодраму смотрели зрители по всему миру. Лента получила свое продолжение в 2024 году под названием "Твоя вина", а уже в октябре 2025 года состоится премьера третьей части фильма под названием "Наша вина".
"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма
Напомним, что вторая часть завершилась тем, что Ноа изменила Нику. Этот момент стал болезненным и предательским настолько, что их доверие было разрушено.
В третьей части сюжет начнется со свадьбы Дженны и Льва, который станет важным моментом для встречи Ноа и Ники, разлука которых оставила глубокие раны в их сердцах.
Премьеру с нетерпением ожидает немало поклонников по всему миру. Две предыдущие части просто влюбили в себя миллионы зрителей и всем уже не терпится узнать, чем завершится пылкая история запретной любви сводных брата и сестры.