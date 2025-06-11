История запретной любви брата и сестры: когда выйдет продолжение фильма "Моя вина"

Все чаще зрители интересуются тем, когда выйдет продолжение долгожданного фильма "Наша вина". Это лента, которая стала продолжением мелодрамы "Моя вина", рассказывающая о любви Ноа и Ника.

Еще 9 мая 2025 года состоялась премьера трейлера, который изрядно заинтриговал всех фанатов. В материале Кино 24 расскажем, когда состоится премьера 3 части фильма.

Рекомендуем Где сейчас актриса, сыгравшая роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша"

Когда выйдет продолжение фильма "Моя вина"

Фильм "Моя вина" появился в 2023 году и стал невероятно успешным, ведь мелодраму смотрели зрители по всему миру. Лента получила свое продолжение в 2024 году под названием "Твоя вина", а уже в октябре 2025 года состоится премьера третьей части фильма под названием "Наша вина".

"Наша вина": смотрите онлайн трейлер фильма

Напомним, что вторая часть завершилась тем, что Ноа изменила Нику. Этот момент стал болезненным и предательским настолько, что их доверие было разрушено.

В третьей части сюжет начнется со свадьбы Дженны и Льва, который станет важным моментом для встречи Ноа и Ники, разлука которых оставила глубокие раны в их сердцах.

Премьеру с нетерпением ожидает немало поклонников по всему миру. Две предыдущие части просто влюбили в себя миллионы зрителей и всем уже не терпится узнать, чем завершится пылкая история запретной любви сводных брата и сестры.