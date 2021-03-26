Активисты проекта "Львовский Фотомузей" выложили в свободный доступ последний фильм Юлиана Дороша "У истоков народного творчества". Фильм снимали на Косовщини в период с 1963 по 1971 год.

Ленту, которую считали утраченной, нашли в марте 2020 в помещении семьи Дорошев. Пленка лежала в металлической коробке без наклеек или надписей.

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С согласия Игоря Кожана и Татьяны Крушельницкой Игорь Ткачик взял пленку домой, чтобы выяснить содержание отснятого материала.

В тот же вечер Ткачик определил, что на пленку записан фильм Юлиана Дороша "У истоков народного творчества. Киноочерк о гуцульских народных мастерах".

В титрах фильма четко указано, что автором фильма является Юлиан Дорош, а лента снята на Косовщине (Львов) в 1965 – 1971 годы. Поэтому оригинальные тиры не оставили оснований для сомнения в авторстве, местности и времени съемок фильма.

Факты о фильме:

Фильм рассказывает о народных мастерах разного направления Гуцульщины.

Длительность ленты около 36 минут.

Преимущественно картина снята на черно-белую пленку, но она содержит цветные вставки.

На пленке отсутствует звуковая дорожка, но сам фильм снят на 16-тимилиметровую кинопленку. Из этого можно предположить, что лента была озвучена в студийных условиях, но звуковая дорожка потеряна или ее не было вовсе.

Игорь Ткачик, который оцифровал фильм, добавил свою версию звукового сопровождения для удобства восприятия.