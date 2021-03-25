В сеть выложили оцифрованный украинский фильм "Пропавшая грамота". Ее в 1972 году на киностудии Довженка снял режиссер Борис Ивченко.

Фильм по одноименному рассказу Николая Гоголя опубликовал в ютубе пользователь Ivan Veretiannikov. Он указал, что ленту Ивченко обрабатывали с помощью программ TopazLabs Video Enhance AI и Davinci Resolve.

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И это отличная новость. Ведь 4К-качество позволяет транслировать фильм даже на больших экранах.

"Пропавшая грамота": сюжет фильма

Сценарий фильма, созданного писателем Иваном Драчом, отличается от рассказа. В основе истории – путешествие казаков Василия и Андрея к царским хоромам с гетманской грамотой, а также их возвращение в родную Диканьку.

В фильме есть все – не только приключения казаков и их борьба за свободу, но и путешествия ада и "гульки" в корчме. И что бы ни происходило, казаки всегда становились на помощь обиженным, не теряли достоинства и оставались верными рыцарским обычаям.

Производство фильма завершилась в 1972 году, но партийные чиновники сразу запретили его к показу. Фильм пылился на полках более 10 лет. Согласно первому постеру, релиз ленты состоялся в 1983 году.

Главные роли сыграли:

Иван Миколайчук,

Федор Стригун,

Лидия Белозерова,

Земфира Цахилова,

Михаил Голубович,

Владимир Глухой.