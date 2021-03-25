У мережу виклали оцифровану українську стрічку "Пропала грамота". Її у 1972 році на кіностудії Довженка зняв режисер Борис Івченко.

Фільм за однойменним оповіданням Миколи Гоголя опублікував в ютубі користувач Ivan Veretiannikov. Він вказав, що стрічку Івченка обробляли за допомогою програм TopazLabs Video Enhance AI та Davinci Resolve.

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І це чудова новина. Адже 4К-якість дозволяє транслювати фільм навіть на великих екранах.

"Пропала грамота": сюжет фільму

Сценарій фільму, створений письменником Іваном Драчем, відрізняється від оповідання. В основі історії – подорож козаків Василя та Андрія до царських хоромів з гетьманською грамотою, а також їхнє повернення до рідної Диканьки.

У стрічці є все – не лише пригоди козаків та їхня боротьба за волю, а й подорожі пекла та "гульки" в корчмі. І що б не ставалося, козаки завжди ставали на поміч скривдженим, не втрачали гідності й лишалися вірними лицарським звичаям.

Виробництво фільму завершили ще у 1972 році, але партійні чиновники одразу заборонили його до показу. Фільм припадав пилом на полицях понад 10 років. Згідно з першим постером, реліз стрічки відбувся у 1983 році.

Головні ролі зіграли:

Іван Миколайчук,

Федір Стригун,

Лідія Белозьорова,

Земфіра Цахілова,

Михайло Голубович,

Володимир Глухий.

Фільм "Пропала грамота": дивитись фільм онлайн