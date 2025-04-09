Самый популярный новый комедийный мини-сериал на Netflix, который поможет вам расслабиться вечером
- 28 марта на Netflix состоялась премьера сериала "Наставления для барышень", который стал самым популярным на платформе.
- Сюжет разворачивается в Испании ХІХ века и рассказывает о Елене Бьянде, которая помогает состоятельным девушкам найти достойного жениха.
28 марта на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера сериала "Наставления для барышень". Менее чем за месяц лента собрала огромное количество просмотров, высокие рейтинги и даже стала самой популярной на платформе.
Если вам не хватает отдыха и релакса, самое время включить этот сериал. Тем более, что лента насчитывает всего 8 эпизодов. В материале Кино 24 мы расскажем больше о сюжете.
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О чем сюжет сериала "Наставления для барышень"
Говорят, что этот сериал точно понравится фанатам "Бриджертонов". Ведь действие происходит в Испании XIX века. Удивительные костюмы, светские интриги и страстная любовь – все, что любят наши зрители.
В центре сюжета Елена Бьянда, которая является лучшей компаньонкой города. Она помогает состоятельным девушкам найти достойного жениха и удачно выйти замуж.
"Наставления для барышень": смотрите онлайн трейлер сериала
Елена требовательна к себе, своим подопечным и их женихам. Принципиальная и строгая, она никогда не позволит своим девушкам "выскочить" за первого попавшегося. Однако иногда любви и чувствам не помешают никакие правила.
Кстати, на днях новый блестящий украинский сериал стал одним из самых популярных на Netflix: что это за лента