"Настоящее удовольствие": Netflix представил первые кадры второго сезона "Эмили в Париже"

Стриминговий сервис Netflix и главная героиня опубликовали первые кадры второго сезона "Эмили в Париже". О сюжете и актерах читайте в Kino 24.

"Наконец, первый взгляд на "Эмили в Париже". Я так взволнована возможностью делить съемочную площадку с таким невероятным актерским составом. Не могу дождаться, когда вы, друзья, увидите все, что происходит. Вас ждет настоящее удовольствие. А пока, bisous bisous!", – написала Лили Коллинз.

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На фото изображена главная героиня в изысканной модной одежде вместе со своими подругами, коллегами и поклонниками:

Минди (Эшли Парк)

Камиллой (Камилла Разат)

Габриэлем (Лукас Браво)

Антуаном Ламбер (Уильям Абади)

Люком (Бруно Гуэро)

Жульеном (Самуэлем Арнольдом)

начальницей Сильви Грато (Филиппин Леруа-Больё).



Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото из твиттера Netflix



Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото из твиттера Netflix



Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото из твиттера Netflix

Что известно о 2 сезон "Эмили в Париже"

Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист "Секса и города". Он же и продюсер сериала. Производством ленты занимается его собственная компания Darren Star Productions;

Производство 2-го сезона должно было начаться в конце апреля 2021 года, по данным ProductionWeekly. Однако, в интервью AP Даррен Стар сказал, что производство самом деле начнется 3 мая 2021 года, так и произошло;

Планируется, что новый сезон сериала можно будет посмотреть уже осенью 2021 года на Netflix. Насчитывать сезон будет 10 эпизодов;

В центре сюжета появилась американка Эмили Купер, которая внезапно получает работу в Париже. Компания, на которую она работает, открывает филиал во Франции, а девушке придется развивать маркетинговые стратегии фирмы и вести социальные сети. Однако с первых дней в Париже Эмили понимает, что найти общий язык с коллегами ей не так просто. Поэтому за короткое время она должна не только поразить французов креативными идеями, но и научиться находить время для личной жизни.

"Я действительно надеюсь, что Эмили будет проводить больше времени со своими коллегами в Savoir за пределами офиса и ближе познакомится с ними и своей подругой Минди. Я также надеюсь, что французское произношение Эмили улучшится вместе с тем, как она продолжит развиваться в своей компании как полезный и более позитивный сотрудник, хотя, конечно, все еще будет попадать в смешные ситуации. Мне бы хотелось, чтобы она чувствовала себя в городе комфортно, и глубже погружалась в жизнь как жительница, а не как гость. Но кто знает, что произойдет", – рассказала главная героиня.

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