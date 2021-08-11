Сериал собрал много номинаций Эмми, которая состоится в сентябре 2021 года. Одна из номинаций – "Лучший комедийный сериал". В ленте также представлены очень стильные образы, из-за чего на Эмми сериал будет соревноваться за лучший дизайн.

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Комедийно-драматический сериал Netflix создал Даррен Стар, сценарист сериала "Секс в большом городе". Он является и продюсером сериала. Производством ленты занимается его собственная компания Darren Star Productions.

Еще перед публикацией новости о продлении на второй сезон, "Эмили в Париже" стал одним из самых популярных сериалов на Netflix.