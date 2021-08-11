Серіал зібрав багато номінацій Еммі, яка відбудеться у вересні 2021 року. Одна з номінацій – "Найкращий комедійний серіал". У стрічці також представлені дуже стильні образи, через що й на Еммі серіал змагатиметься за найкращий дизайн.

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Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу. Виробництвом стрічки займається його власна компанія Darren Star Productions.

Ще перед публікацією новини про продовження на другий сезон, "Емілі в Парижі" стала одним із найпопулярніших серіалів на Netflix.



"Емілі в Парижі" – друга в списку найпопулярніших серіалів Netflix / Фото Netflix

Крім цього, серіал критикували. Зокрема, багато французьких критиків казали про те, що ця стрічка – стереотипне зображення французів. Даррен Стар проігнорував цю критику й сказав, що він щасливий, що шоу дивляться.

На якому етапі другий сезон "Емілі в Парижі"

Виробництво 2-го сезону мало розпочатися наприкінці квітня 2021 року, за даними ProductionWeekly. Однак, в інтерв'ю AP Даррен Стар сказав, що виробництво насправді розпочнеться 3 травня 2021 року, так і сталося.

4 серпня 2021 року Лілі Коллінз повідомила, що це її останній день на знімальному майданчику, а наступного дня Netflix опублікував повідомлення, яке підтвердив, що зйомки закінчилися.

Останній день на знімальному майданчику, Я не плачу, ти плачеш!,

– підписала пост у своєму інстаграмі Лілі Коллінз.



Останній день на майданчику / Фото Інстаграм Лілі Коллінз

За час зйомок папараці зробили безліч зйомок виробництва, оскільки знімали його на вулицях Парижа. Ось декілька знімків, зроблених залаштунками.



Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix



Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix

Чого чекати від другого сезону "Емілі в Парижі"

В інтерв’ю виданню Vogue Лілі Коллінз розповіла про свої очікування від другого сезону.

"Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними і своєю подругою Мінді. Я також сподіваюся, що французька вимова Емілі покращиться разом з тим, як вона продовжить розвиватися у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потраплятиме в кумедні ситуації. Мені б хотілося, щоб вона почувалася в місті комфортніше, і глибше занурювалася в життя як мешканка, а не як гість. Але хто знає, що станеться", – розповіла головна героїня.

Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів.