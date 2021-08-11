Комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Він є й продюсером серіалу. Виробництвом стрічки займається його власна компанія Darren Star Productions.
Ще перед публікацією новини про продовження на другий сезон, "Емілі в Парижі" стала одним із найпопулярніших серіалів на Netflix.
"Емілі в Парижі" – друга в списку найпопулярніших серіалів Netflix / Фото Netflix
Крім цього, серіал критикували. Зокрема, багато французьких критиків казали про те, що ця стрічка – стереотипне зображення французів. Даррен Стар проігнорував цю критику й сказав, що він щасливий, що шоу дивляться.
На якому етапі другий сезон "Емілі в Парижі"
Виробництво 2-го сезону мало розпочатися наприкінці квітня 2021 року, за даними ProductionWeekly. Однак, в інтерв'ю AP Даррен Стар сказав, що виробництво насправді
розпочнеться 3 травня 2021 року, так і сталося.
4 серпня 2021 року Лілі Коллінз повідомила, що це її останній день на знімальному майданчику, а наступного дня Netflix опублікував повідомлення, яке підтвердив, що зйомки закінчилися.
Останній день на знімальному майданчику, Я не плачу, ти плачеш!,
– підписала пост у своєму інстаграмі Лілі Коллінз.
Останній день на майданчику / Фото Інстаграм Лілі Коллінз
За час зйомок папараці
зробили безліч зйомок виробництва, оскільки знімали його на вулицях Парижа. Ось декілька знімків, зроблених залаштунками.
Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix
Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix
Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix
Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix Чого чекати від другого сезону "Емілі в Парижі"
В інтерв’ю виданню Vogue Лілі Коллінз
розповіла про свої очікування від другого сезону.
"Я дійсно сподіваюся, що Емілі проводитиме більше часу зі своїми колегами в Savoir за межами офісу і ближче познайомиться з ними і своєю подругою Мінді. Я також сподіваюся, що французька вимова Емілі покращиться разом з тим, як вона продовжить розвиватися у своїй компанії як корисний і більш позитивний співробітник, хоча, звичайно, все ще потраплятиме в кумедні ситуації. Мені б хотілося, щоб вона почувалася в місті комфортніше, і глибше занурювалася в життя як мешканка, а не як гість. Але хто знає, що станеться", – розповіла головна героїня.
Планують, що новий сезон серіалу можна буде глянути вже
восени 2021 року на Netflix. Налічуватиме стрічка 10 епізодів.