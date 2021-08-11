Серіал зібрав багато номінацій Еммі, яка відбудеться у вересні 2021 року. Одна з номінацій – "Найкращий комедійний серіал". У стрічці також представлені дуже стильні образи, через що й на Еммі серіал змагатиметься за найкращий дизайн.

Читайте також Найпопулярніший серіал HBO Max продовжили на другий сезон: реакція мережі