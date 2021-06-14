Натали Портман и Джулианна Мур сыграют в фильме о семейных отношениях

Семейная драма известного сценариста и режиссера Тодда Хейнса будет называться May December. Актрисы сыграют главные роли. Съемки фильма запланированы на 2022 год.

Название фильма – устойчивое выражение, означающее отношения между людьми с большой разницей в возрасте.

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О чем будет фильм May December

Действие фильма начинается через 20 лет после нашумевшего романа между Грейси Атертон-Ю и ее мужем Джо, когда их близнецы вот-вот закончат среднюю школу. Но семейные отношения портятся с каждой минутой.

напишет Сами Берч.станут Уилл Феррелл и Джессика Элбаум.– Тодд Хейнс. Это будет их первая работа с Натали Портман. Для Мур фильм станет уже шестым совместным проектом с режиссером.

Что меня так привлекло в исключительном сценарии Сами Берча? Так это то, как подробно он исследовал персонажей истории,

– сказал Тодд Хейнс в своем заявлении.