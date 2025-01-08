Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Oboz.ua. Впоследствии этот же актер переобулся и стал на сторону кровавой власти.

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Наталья Бабенко о предательской позиции российского актера

По словам Натальи, в начале полномасштабной войны известный российский актер, имя которого она не раскрыла, обратился к ней с извинениями. Актер выразил сожаление из-за того, что его страна начала агрессию против Украины.

Однако впоследствии, по слухам, говорит актриса, этот самый россиянин попал под внимание правоохранителей из-за своих публичных высказываний. Существовали предположения, что его пытались посадить или по крайней мере преследовали за эти действия. Поэтому, не долго колеблясь, он изменил свою позицию. Бабенко рассказывает, что актер появился на одном из главных пропагандистских телеканалов России, где уже выступал в поддержку страны оккупантов, прославляя ее кровавую власть.

Кто-то говорил, что его за это загребли в полицию. Не знаю, насколько это правда, но прошло время и он уже выступал на их главном пропагандистском телеканале – пел оды власти. Сломали? Запугали? Не знаю,

– поделилась знаменитость.

После этой циничной ситуации Наталья Бабенко глубоко осознала, что давать никаких шансов россиянам, даже тем, кто, на первый взгляд, признается в своей ошибке, нельзя. Она поняла, что даже после "извинений" и "жестов солидарности" их настоящие убеждения могут измениться под давлением власти и пропаганды.

Актриса сделала вывод, что слова россиян в это время не имеют значения, потому что рано или поздно они все равно начнут играть по правилам агрессора, поддаваясь пропаганде, которая смывает любые моральные преграды.