28-летняя звезда "Крепостной" призналась, что родные не могут уехать из Энергодара

Украинская актриса Наталья Бабенко, известная по сериалу "Крепостная" и фильму "Пульс", рассказала о жизни родственников в оккупации. Отец и дедушка 28-летней звезды находятся в Энергодаре и не могут оттуда уехать.

В интервью Алине Доротюк, вышедшей 4 мая, Наталья Бабенко сказала, что россияне заминировали береговую линию родного ей Энергодара и хотят укрепиться на захваченных территориях. Впрочем, украинцы верят, что город в ближайшее время будет освобожден от врага.

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Наталья Бабенко о родных в оккупированном Энергодаре

На вопрос журналистки о том, почему ее родные не уезжают из города, она ответила, что оккупанты запретили эвакуацию на территорию, которая находится под контролем Украины.

Старик дедушка и ему сложно будет. И, к сожалению, с октября нельзя уехать через Украину вообще. Они закрыли коридор через Васильевку, туда сейчас нельзя попасть. Если до этого можно было как-то заехать и уехать, сейчас такой возможности нет. Можно как-то выезжать через Крым, потом через другие европейские страны, но это очень сложно.

– сказала Бабенко.

Наталья также отметила ситуацию в Энергодаре: "Заминированы полностью все выходы к воде. Город находится в тупике, и у нас есть Каховское водохранилище, которое идет на Никополь, и вся эта береговая часть она заминирована. Они (россияне – 24 Канал) окапываются постоянно, что-то строят, что-то делают. Все, конечно, ждут ВСУ, чтобы скорее все это уволили".

Напомним, 7 мая россияне в Энергодаре объявили так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете захватчиков – получившие российский паспорт.



Наталья Бабенко / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, Наталья Бабенко родилась в Энергодаре Запорожской области. Впрочем, уже около 13 лет она живет в Киеве. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, актриса уезжала в Германию, но вернулась через два месяца.