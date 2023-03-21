Нимфа — чуткая Душа Пралиса, которая заботится обо всех живых существах и предохраняет их от беды. Она мила и нежна, но может стать сильной и бескомпромиссной, когда ее дому угрожает опасность. С поставленной задачей Наталья Денисенко справилась с легкостью, потому что имеет большой опыт озвучивания и дублирования.

Кстати говоря "Неудовлетворенные ги*нюки": Денисенко ответила хейтерам, которые называют Мавку неполноценной

Наталья Денисенко о впечатлениях от работы над "Мавкой"

"На самом деле у меня очень большой опыт в дублировании мультиков и фильмов и в принципе я могу сделать любой голос, даже если у меня нет ничего общего с персонажем. Но с Мавкой, конечно, есть у меня какие-то общие черты. Актеры, они всегда ищут что-то, за что можно зацепиться, чтобы идентифицировать себя с тем или иным персонажем", – сказала актриса в комментарии 24 Канала.

И с Мавкой у меня, наверное, это искренность эмоций, и я не умею сдерживаться даже тогда, когда мне больно, когда мне хорошо или плохо. Вот такое. И, конечно, радость от простых вещей,

– продолжила она.

Денисенко неоднократно вдохновлялась образом Мавки, ведь она "видела ее на экране, как она хорошо вырисована, как она двигается, хотелось также сделать лучший голос для нее, чтобы он был такой волшебный, магический, такой очень мультяшный, который хочется слушать, какой такой похож на "Молчий магический образ".

Пока "Мавка" идет в кино. В онлайн-доступе мультфильм появится не ранее осени 2023 года.

Итак, впечатления актрисы от дубляжа – самые приятные: "Я одна из последних его дублировала, и я видела уже весь нарисованный мультик, и слышала голоса, как зубы мои коллеги. И это было невероятно. Я смотрела и такая: "Вау, вау, вау !". И мне хотелось сделать все очень классно и лучше. Ведь "Мавка. Лесная песня" – это уже мега крутой кинопродукт".

Наталья Денисенко озвучила Мавку: смотрите видео

Реакция сети на голос Наталки Денисенко в "Мавцы"