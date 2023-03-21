Мавка — чуйна Душа Пралісу, яка піклується про усіх живих істот та охороняє їх від біди. Вона мила і ніжна, але водночас може стати сильною і безкомпромісною, коли її дому загрожує небезпека. З поставленим завданням Наталка Денисенко впоралася з легкістю, адже має великий досвід озвучування та дублювання.

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Наталка Денисенко про враження від роботи над "Мавкою"

"Насправді у мене дуже великий досвід у дублюванні мультиків та фільмів і в принципі я можу зробити будь-який голос, навіть якщо у мене немає нічого спільного з персонажем. Але з Мавкою, звичайно, є у мене якісь спільні риси. Актори, вони завжди шукають щось, за що можна зачепитися, щоб ідентифікувати себе з тим, чи іншим персонажем", – сказала актриса в коментарі 24 Каналу.

І з Мавкою у мене, напевно, це щирість емоцій, і я не вмію стримуватись, навіть тоді, коли мені боляче, коли мені добре чи погано. Ось таке є. І, звичайно, радість від простих речей,

– продовжила вона.

Денисенко неодноразово надихалася образом Мавки, адже вона "бачила її на екрані, як вона гарно вималювана, як вона рухається, хотілося також зробити найкращий голос для неї, щоб він був такий чарівний, магічний, такий дуже мультяшний, який хочеться слухати, який такий схожий на Мавчин магічний образ".

Наразі "Мавка" йде у кіно. В онлайн доступі мультфільм з’явиться не раніше осені 2023 року.

Отже, враження актриси від дубляжу – найприємніші: "Я одна з останніх його дублювала, і я бачила вже весь намальований мультик, і чула голоси, як здублювали мої колеги. І це було неймовірно. Я дивилася і така: "Вау, вау, вау!". І мені хотілося зробити все дуже класно та якнайкраще. Адже "Мавка. Лісова пісня" – це вже мега крутий кінопродукт".

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Реакція мережі на голос Наталки Денисенко у "Мавці"