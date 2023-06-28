Сериал "Зв'язок" расскажет историю украинских женщин, которые вместе со своими детьми уехали за границу после начала войны. Об этом 24 Канала сообщил Новый канал.

Смотрите также Абсолютно новый формат – какую роль в сериале "Зв'язок" сыграла Антонина Хижняк

Наталья Денисенко о сериале "Зв'язок"

Роль одной из мам получила Наталья Денисенко. Ее героиня – ответственная, правильная и интеллигентная. "Я ищу сходства с героиней и добавляю ей своих изюминок. Потому что моя собранность и ответственность проявляются по-другому. А какой именно я сделала мою героиню, зрители увидят осенью на Новом канале", – сказала актриса.

Денисенко призналась, что в их семейке очень много факапов и импровизаций. "Мы с напарницей постоянно придумывали какие-то приколы. Есть сцена, в которой я импровизировала, будто теряю сознание и падаю. Напарница совсем не ожидала этого, и у нее была такая классная реакция! Поэтому мы много смеемся во время съемок", – призналась она.



Наталья Денисенко / Новый канал

В сериале "Зв'язок" используется уникальный формат, отличающий его от других телесериалов: герои постоянно взаимодействуют друг с другом через видеосвязь. Этот фактор может вызвать актеров, поскольку они должны показать свою игру, опираясь только на виртуальный контакт, объясняет Наталья.

Ты должен играть с уже готовым материалом, который накануне записал твой партнер. Поэтому все должно быть четко и слаженно. За день мы можем снять 26 сцен! Есть одна локация и минимальное время на отдых или переодевание. Работаем очень много, но получаем удовольствие, потому что этот ситком о нас!

– объяснила Наталья.

По словам Денисенко, "Зв'язок" будет терапевтической для зрителей: "Нам нужны сериалы, которые помогут пережить определенные события с улыбкой на лице".

Премьера сериала "Зв'язок" состоится уже этой осенью на Новом канале!