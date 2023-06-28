Серіал "Зв'язок" розповість історію українських жінок, які разом зі своїми дітьми виїхали за кордон після початку війни. Про це 24 Каналу повідомив Новий канал.

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Наталка Денисенко про серіал "Зв'язок"

Роль однієї з мам отримала Наталка Денисенко. Її героїня – відповідальна, правильна й інтелігентна. "Я шукаю схожості з героїнею та додаю їй своїх родзинок. Бо моя зібраність і відповідальність проявляються по-іншому. А якою саме я зробила мою героїню, глядачі побачать восени на Новому каналі", – сказала акторка.

Денисенко зізналася, що в їхній сімейці дуже багато факапів та імпровізацій. "Ми з напарницею постійно вигадували якісь приколи. Є сцена, в якій я зімпровізувала, ніби втрачаю свідомість і падаю. Напарниця зовсім не очікувала цього, і в неї була така класна реакція! Тому ми багато сміємося під час зйомок", – зізналася вона.



Наталка Денисенко / Новий канал

У серіалі "Зв'язок" використовується унікальний формат, що відрізняє його від інших телесеріалів: герої постійно взаємодіють один з одним через відеозв'язок. Цей фактор може становити виклик для акторів, оскільки вони повинні показати свою гру, спираючись лише на віртуальний контакт, пояснює Наталка.

Ти маєш грати з уже готовим матеріалом, який напередодні записав твій партнер. Тому все повинно бути чітко і злагоджено. За день ми можемо відзняти 26 сцен! Маємо одну локацію й мінімальний час на відпочинок або переодягання. Працюємо дуже багато, але отримуємо задоволення, бо цей ситком про нас!

– пояснила Наталка.

За словами Денисенко, "Зв'язок" буде терапевтичним для глядачів: "Нам потрібні серіали, які допоможуть пережити певні події з усмішкою на обличчі".

Прем'єра серіалу "Зв'язок" відбудеться вже цієї осені на Новому каналі!