Посвятила сцене более 55 лет: умерла Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук

На 78-м году жизни скончалась Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук.

Об этом сообщила команда Национального академического драматического театра им. Ивана Франко на своей странице в фейсбуке.

Наталья Алексеевна посвятила сцене более пятидесяти семи лет своей жизни, ежедневного труда, преданности профессии и любви к театру. Она была частью творческой истории Театра Франко, человеком сцены, память о которой будет жить в наших спектаклях, воспоминаниях и сердцах. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Светлая память,

– говорится в публикации.

Причину смерти актрисы пока не разглашают.

Что известно о Наталье Омельчук?