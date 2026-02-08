8 февраля, 13:22
Посвятила сцене более 55 лет: умерла Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук
Основные тезисы
- На 78-м году жизни скончалась Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук, которая посвятила более 57 лет сцене.
- Наталья Омельчук работала в Киевском академическом драматическом театре им. Ивана Франко с 1969 года, исполняя знаковые роли, такие как Баба Палажка в "Кайдашевой семье".
На 78-м году жизни скончалась Заслуженная артистка Украины Наталья Омельчук.
Об этом сообщила команда Национального академического драматического театра им. Ивана Франко на своей странице в фейсбуке.
Наталья Алексеевна посвятила сцене более пятидесяти семи лет своей жизни, ежедневного труда, преданности профессии и любви к театру. Она была частью творческой истории Театра Франко, человеком сцены, память о которой будет жить в наших спектаклях, воспоминаниях и сердцах. Искренне соболезнуем родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Светлая память,
– говорится в публикации.
Причину смерти актрисы пока не разглашают.
Что известно о Наталье Омельчук?
- Будущая актриса родилась 27 марта.
- В 1967 году она окончила драматическую студию при Киевском академическом драматическом театре имени Ивана Франко.
- С 1969 года Наталья работала в театре имени И. Франко, где исполнила ряд знаковых ролей. Среди них: Баба Палажка в "Кайдашевой семье", мама Менахема в "Тевье-Тевель" и Матильда Штосс в спектакле "Три товарища".