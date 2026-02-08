Про це повідомила команда Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка на своїй сторінці в фейсбуці.
Наталія Олексіївна присвятила сцені понад п'ятдесят сім років свого життя, щоденної праці, відданості професії й любові до театру. Вона була частиною творчої історії Театру Франка, людиною сцени, памєять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам’ять,
– йдеться в публікації.
Причину смерті актриси наразі не розголошують.
Що відомо про Наталію Омельчук?
- Майбутня актриса народилася 27 березня.
- У 1967 році вона закінчила драматичну студію при Київському академічному драматичному театрі імені Івана Франка.
- З 1969 року Наталія працювала в театрі імені І. Франка, де виконала низку знакових ролей. Серед них: Баба Палажка у "Кайдашевій сім’ї", мама Менахема у "Тев'є-Тевель" та Матільда Штосс у виставі "Три товариші".