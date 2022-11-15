Лента будет называться "Письмо Деду Морозу". Об этом рассказали российские СМИ.
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Наталья Орейро сыграет в новогоднем российском кино
Кинорежиссером фильма с Наталией Орейро в главной роли станет кинорежиссер Кирилл Кузин.
У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталью Орейро уже заблудилась, и даже дать свои она дала,
– сказала она.
Вместе с Наталией Орейро сыграют российские актеры Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Премьера картины выйдет в 2025 году. Производством фильма будет заниматься киностудия имени Горького.
Наталья Орейро / Фото из инстаграма актрисы
Что известно о Наталье Орейро и ее российском паспорте
- Наталья Орейро – уругвайская актриса и певица, получившая популярность в Украине благодаря главным женским ролям в аргентинских сериалах "Богатые и знаменитые" и "Дикий ангел", последний из которых был показан на телеканале "Новый канал" в 2002 году.
- В 2019 году звезда рассказала о желании получить паспорт России на шоу "Вечерний Ургант". Тогда российское посольство в Аргентине услышало ее, и она подала документы на гражданство.
- В 2021 году Путин подписал приказ, и Наталья Орейро получила российское гражданство. К тому же, диктатор Кремля присвоил его и ее 9-летнему сыну. После этого Рейро даже заговорила по-русски.
- В 2022 году Орейро сыграла в ленте "Иоси, раскаянный шпион" и драме "Святая Эвита".