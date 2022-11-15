Лента будет называться "Письмо Деду Морозу". Об этом рассказали российские СМИ.

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Наталья Орейро сыграет в новогоднем российском кино

Кинорежиссером фильма с Наталией Орейро в главной роли станет кинорежиссер Кирилл Кузин.

У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталью Орейро уже заблудилась, и даже дать свои она дала,

– сказала она.

Вместе с Наталией Орейро сыграют российские актеры Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Премьера картины выйдет в 2025 году. Производством фильма будет заниматься киностудия имени Горького.

Наталья Орейро / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о Наталье Орейро и ее российском паспорте