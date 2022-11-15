МИД России 14 ноября показал список из ста канадцев, которым запретили въезд в Россию. Кроме Джима Керри и Кэтрин Возник, в черный список попала и писательница Маргарет Этвуд. Она также отреагировала на это "недоразумение".

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Как мировые звезды отреагировали на санкции МИД России

Автор романа-антиутопии "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд написала сообщение в твиттере и обозначила в нем Джима Керри. Между ними вышел иронический диалог, в котором Этвуд отметила, что в этом случае можно посетить Киев.

Черт! Мы с Джимом Керри планировали небольшой озорной уикенд в Москве. Думаю, вместо него будет Киев,

– написала в твиттере Маргарет Этвуд.

Джим Керри не замедлил ответить и написал, что "у нас всегда будет Париж". Впрочем, эта новость совершенно не "коснулась" актера, наоборот – он намекнул, что ему безразлично.

Боюсь, случилось хуже всего. Нам запрещено находиться в России (зевающий смайлик). Но проблемы ста канадцев не равны холму бобов в этом безумном мире! У нас всегда будет Париж,

– иронически ответил Керри.



Джим Керри и Маргарет Этвуд отреагировали на санкции России / Скриншот

Кэтрин Винник также отреагировала на санкции в своем инстаграме. Она опубликовала скрин новости и лаконично подписала: "Знак Почета!". А в страну звезда прикрепила ссылку на фонд помощи Украине Winnick Fondation, который создала в конце марта.

Кэтрин Винник отреагировала на санкции / Скриншот

Следует сказать, что эти знаменитости с начала войны поддерживали Украину в войне с Россией. Джим Керри, довольно часто и резко высказывающийся о политике в свои 60, не умолчал и о военных преступлениях россиян. Кэтрин Винник неоднократно восхищалась Владимиром Зеленским, публиковала видео с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей. Известно также, что мать Кэтрин Винник постоянно занимается благотворительностью и сотрудничает с некоммерческими благотворительными организациями, а также остальные члены семьи в Канаде вовлечены в помощь беженцам из Украины.

82-летнюю Маргарет Этвуд заметили на митинге в знак поддержки Украины 28 февраля. К тому же, она вышла на акцию протеста в Торонто, распространяла обращение президента Украины Владимира Зеленского, выступила за отключение России от банковской системы SWIFT, а также информировала мир о протестах в поддержку Украины в Европе и США.