Как менялась за 35 лет карьеры легендарная украинская актриса Наталья Сумская
22 апреля свой День рождения празднует украинская актриса театра и кино Наталья Сумская. В этом году артистке исполнилось 70 лет.
Украинцы знают ее как ведущую актрису Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреата многих престижных художественных премий и звезду многочисленных фильмов, сериалов и театральных постановок.
Как менялась Наталья Сумская на протяжении 35 лет?
Наталья Сумская впервые вышла на сцену примерно в шестилетнем возрасте, поэтому ее жизненный путь был определен с детства. Она выросла в актерской семье и с самого детства была связана с театром.
Мы подготовили подборку фильмов и сериалов, в которых она сыграла, а также фотосравнение, иллюстрирующее ее творческую эволюцию. Самая ранняя лента из нашей подборки датирована 1981 годом, а самый новый проект – сериал 2015 года.
За это время актриса заметно изменилась как внешне, так и профессионально, усовершенствовав свое мастерство. Предлагаем посмотреть, как менялась Наталья Сумская на протяжении лет своей карьеры.
Наталья Сумская в фильме "Такая поздняя, такая теплая осень" 1981 года
Наталья Сумская в фильме "В лесах под Ковелем" 1984 года
Наталья Сумская в фильме "Карпатское золото" 1991 года
Наталья Сумская в сериале "Преступление со многими неизвестными" 1993 года
Наталья Сумская в сериале "Когда ее совсем не ждешь" 2007 года
Наталья Сумская в сериале "Слуга народа" 2015 года
Что интересно знать о Наталье Сумской?
- Она родилась 22 апреля 1956 года.
- Происходит из актерской династии: ее родители были актерами театра имени Ивана Франко.
- Ее младшая сестра – Ольга Сумская, известная актриса, которую зрители знают по многочисленным популярным спектаклям и кинопроектам.
- За свою карьеру Наталья Сумская исполнила десятки ролей в театре, кино и сериалах, а также занималась дубляжем.
- Она является лауреатом многих престижных художественных наград, в частности имеет звание Народной артистки Украины, является лауреатом Шевченковской премии и театральной премии "Киевская пектораль", а также обладательницей кинопремии "Золотая юла".
- Актриса замужем за Анатолием Хостикоевым. У супругов есть сын Вячеслав Хостикоев.