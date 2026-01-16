Наталья Сумская пришла с сыном-красавцем на премьеру фильма "Марти Суприм: Гений комбинаций"
- На премьере фильма "Марти Суприм: Гений комбинаций" в Киеве Наталья Сумская поддержала своего сына Вячеслава Хостикоева, который озвучил главного героя.
- Фильм является спортивной трагикомедией, срежиссированной Джошем Сафди, с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу в главных ролях.
В Киеве состоялась премьера фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций". На мероприятии появилась Наталья Сумская вместе со своим сыном Вячеславом Хостикоевым.
Парень озвучил в ленте главного героя, поэтому народная артистка пришла поддержать своего сына. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ТСН.
Что известно о допремьерном показе фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций"?
Премьера состоялась в столичном кинотеатре Multiplex в ТРЦ Республика. На мероприятии появилось немало известных людей, чтобы посмотреть допремьерный показ драмы о спорте студии A24 под названием "Марти Суприм. Гений комбинаций". В ленте главную роль сыграл Тимоти Шаламе, который на днях оказался в центре скандала из-за равнодушия к украинцам. Больше читайте по ссылке.
Главного персонажа в ленте озвучил украинский актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, народной артистки Украины. Поэтому они вдвоем появились на допремьерном показе.
Допремьерный показ фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото ТСН
Также на мероприятии можно было заметить других знаменитостей, среди которых Женя Галич, Анатолий Анатолич, Островский, Анастасия Половинкина, Роман Свичкоренко с женой Валерией Чернецкой и других украинских известных личностей.
Что известно о фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций"?
- "Марти Суприм. Гений комбинаций" – это американский фильм, премьера которого состоялась 25 декабря 2025 года.
- В украинский прокат лента вышла 15 января 2026 года.
- Это спортивная трагикомедия, которую срежиссировал Джош Сафди.
"Марти Суприм. Гений комбинаций": смотрите онлайн трейлер фильма
- Главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.
- Известно, что это самый масштабный фильм компании A24.
- Критики отзываются о ленте максимально одобрительно и положительно.
- Сюжет разворачивается вокруг легендарного американского игрока в настольный теннис, по имени Марти Рейсман.