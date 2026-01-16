Наталья Сумская пришла с сыном-красавцем на премьеру фильма "Марти Суприм: Гений комбинаций"

В Киеве состоялась премьера фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций". На мероприятии появилась Наталья Сумская вместе со своим сыном Вячеславом Хостикоевым.

Парень озвучил в ленте главного героя, поэтому народная артистка пришла поддержать своего сына. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание ТСН.

Что известно о допремьерном показе фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций"?

Премьера состоялась в столичном кинотеатре Multiplex в ТРЦ Республика. На мероприятии появилось немало известных людей, чтобы посмотреть допремьерный показ драмы о спорте студии A24 под названием "Марти Суприм. Гений комбинаций". В ленте главную роль сыграл Тимоти Шаламе, который на днях оказался в центре скандала из-за равнодушия к украинцам. Больше читайте по ссылке.

Главного персонажа в ленте озвучил украинский актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, народной артистки Украины. Поэтому они вдвоем появились на допремьерном показе.



Допремьерный показ фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" / Фото ТСН

Также на мероприятии можно было заметить других знаменитостей, среди которых Женя Галич, Анатолий Анатолич, Островский, Анастасия Половинкина, Роман Свичкоренко с женой Валерией Чернецкой и других украинских известных личностей.

Что известно о фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций"?

"Марти Суприм. Гений комбинаций" – это американский фильм, премьера которого состоялась 25 декабря 2025 года.

В украинский прокат лента вышла 15 января 2026 года.

Это спортивная трагикомедия, которую срежиссировал Джош Сафди.

"Марти Суприм. Гений комбинаций": смотрите онлайн трейлер фильма