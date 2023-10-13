В нижнем белье, – Наталка Денисенко рассказала, как озвучивала фильм обнаженной

Актриса кино и дубляжа Наталка Денисенко работала в фильмах разных жанров, в том числе и с откровенными сценами. А теперь звезда призналась, что однажды даже озвучивала фильм в нижнем белье.

Это был один из курьезных случаев, случавшихся с Денисенко во время работы. Однако даже в такой ситуации актриса продемонстрировала свой профессионализм.

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Почему Наталка Денисенко озвучивала фильм голой

Однажды на озвучку фильма Денисенко пришла в одежде из скрипевшей экокожи – это было слышно во время записи и недопустимо. Впрочем, Наталка не растерялась.

Это был комбинезон! Поняла, что нет другого выхода, как снять его и начать озвучивать в нижнем белье,

– рассказала актриса.

Сериалы с эротическими сценами, в которых снималась Денисенко

Наталке Денисенко не привыкать к откровенным сценам. У актрисы есть немалый опыт в съемках, где ей приходилось обнажаться. Один из таких проектов – "Крепостная", где Наталья сыграла роль Ларисы Яхонтовой – актрисы нежинского театра Она – соблазнительная и саркастичная, любит внимание мужчин и знает себе цену. Однако становится любовницей помещика Петра Червинского.



Наталка Денисенко в "Крипосной" / Фото СТБ

Сериал "Девушки" также полюбился многим киноманам. Наталья Денисенко в нем сыграла роль одной из трех подруг – Кати. Ее персонаж – успешная риэлторша, которая самостоятельно воспитывает сына Михасика. Мальчику очень не хватает внимания отца, что огорчает его маму. Кате нравится флиртовать с мужчинами, впрочем, она не может найти того, кто станет для нее – лучшим мужчиной, а для Михасика – любящим папой.



Наталка Денисенко в "Девушках" / Фото СТБ

Автор: Ольга Панькив