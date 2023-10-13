Це був один з курйозних випадків, які траплялися з Денисенко під час роботи. Однак навіть у такій ситуації актриса продемонструвала свій професіоналізм.

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Чому Наталка Денисенко озвучувала фільм голою

Одного разу на озвучку фільму Денисенко прийшла в одязі з екошкіри, який скрипів – це було чутно під час запису і неприпустимо. Утім, Наталка не розгубилась.

Це був комбінезон! Зрозуміла, що немає іншого виходу, як зняти його і почати озвучувати в спідній білизні,

– розповіла актриса.

Серіали з еротичними сценами, в яких знімалася Денисенко

Наталці Денисенко не звикати до відвертих сцен. Акторка має чималий досвід у зйомках, де їй доводилось оголюватись. Один із таких проєктів – "Кріпосна", де Наталка зіграла роль Лариси Яхонтової – актриси ніжинського театру. Вона – спокуслива і саркастична, любить увагу чоловіків та знає собі ціну. Однак, стає коханкою поміщика Петра Червінського.



Наталка Денисенко у "Кріпосній" / Фото СТБ

Серіал "Дівчата" також полюбився багатьом кіноманам. Наталка Денисенко у ньому зіграла роль однієї з трьох подруг – Катрусі. Її персонаж – успішна ріелторка, яка самотужки виховує сина Михасика. Хлопчику дуже не вистачає уваги батька, що засмучує його маму. Каті подобається фліртувати з чоловіками, утім, вона не може знайти того, хто стане для неї – найкращим чоловіком, а для Михасика – люблячим татом.



Наталка Денисенко у "Дівчатах" / Фото СТБ

Авторка: Ольга Паньків