Віка, Інна та Катруся зовсім різні за характерами, але завжди підтримують одна одну та допомагають. Не є винятком і особисте життя. За порадою знайомої дівчата вирішують шукати кохання через додаток для знайомств. Більше про сюжет – розповідаємо далі.
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Сюжет серіалу "Дівчата"
Головними героїнями є троє подруг – Віка, Катруся та Інна.
- Вікторія змогла самостійно виховати доньку та побудувати бізнес – вона є власницею кав'ярні, де часто разом з подругами збирається на посиденьки.
- Катруся – успішна ріелторка, яка сама виховує сина Михасика. Хлопчику дуже не вистачає батьківської любові, що засмучує його маму. Каті подобається фліртувати з чоловіками, однак вона не може знайти того, хто замінить тата її синові.
- Лише Інна на початку серіалу є заміжньою жінкою, яка всю себе присвячує чоловікові. Але через 20 років подружнього життя коханий заявляє, що подає на розлучення.
З допомогою додатку для знайомств дівчата намагаються знайти собі других половинок. На них чекає багато кумедних побачень, горе-кавалерів, а от чи вдасться знайти справжнє кохання – дивіться у серіалі.
У головних ролях
- Віка – Анна Кузіна
- Катруся – Наталка Денисенко
- Інна – Анастасія Цимбалару
Серіал "Дівчата" 1 серія: дивіться відео онлайн
Серіал "Дівчата" 2 серія: дивіться відео онлайн
Серіал "Дівчата" 3 серія: дивіться відео онлайн
Серіал "Дівчата" 4 серія: дивіться відео онлайн