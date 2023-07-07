Віка, Інна та Катруся зовсім різні за характерами, але завжди підтримують одна одну та допомагають. Не є винятком і особисте життя. За порадою знайомої дівчата вирішують шукати кохання через додаток для знайомств. Більше про сюжет – розповідаємо далі.

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Сюжет серіалу "Дівчата"

Головними героїнями є троє подруг – Віка, Катруся та Інна.

Вікторія змогла самостійно виховати доньку та побудувати бізнес – вона є власницею кав'ярні, де часто разом з подругами збирається на посиденьки.

змогла самостійно виховати доньку та побудувати бізнес – вона є власницею кав'ярні, де часто разом з подругами збирається на посиденьки. Катруся – успішна ріелторка, яка сама виховує сина Михасика. Хлопчику дуже не вистачає батьківської любові, що засмучує його маму. Каті подобається фліртувати з чоловіками, однак вона не може знайти того, хто замінить тата її синові.

– успішна ріелторка, яка сама виховує сина Михасика. Хлопчику дуже не вистачає батьківської любові, що засмучує його маму. Каті подобається фліртувати з чоловіками, однак вона не може знайти того, хто замінить тата її синові. Лише Інна на початку серіалу є заміжньою жінкою, яка всю себе присвячує чоловікові. Але через 20 років подружнього життя коханий заявляє, що подає на розлучення.

З допомогою додатку для знайомств дівчата намагаються знайти собі других половинок. На них чекає багато кумедних побачень, горе-кавалерів, а от чи вдасться знайти справжнє кохання – дивіться у серіалі.

У головних ролях

Віка – Анна Кузіна

Катруся – Наталка Денисенко

Інна – Анастасія Цимбалару

Серіал "Дівчата" 1 серія: дивіться відео онлайн

Серіал "Дівчата" 2 серія: дивіться відео онлайн

Серіал "Дівчата" 3 серія: дивіться відео онлайн

Серіал "Дівчата" 4 серія: дивіться відео онлайн