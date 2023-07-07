Вика, Инна и Катя совсем разные по характеру, но всегда поддерживают друг друга и помогают. Не исключение и личная жизнь. По совету знакомой девочки решают искать любовь через приложение для знакомств. Больше о сюжете – рассказываем дальше.

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Сюжет сериала "Девушки"

Главными героинями являются три подруги – Вика, Катя и Инна.

Виктория смогла самостоятельно воспитать дочь и построить бизнес – она является владелицей кофейни, где часто вместе с подругами собирается на посиделки.

смогла самостоятельно воспитать дочь и построить бизнес – она является владелицей кофейни, где часто вместе с подругами собирается на посиделки. Катя – успешная риэлторша, которая сама воспитывает сына Михасика. Мальчику очень не хватает отцовской любви, что огорчает его маму. Кате нравится флиртовать с мужчинами, однако она не может найти того, кто заменит папу ее сыну.

– успешная риэлторша, которая сама воспитывает сына Михасика. Мальчику очень не хватает отцовской любви, что огорчает его маму. Кате нравится флиртовать с мужчинами, однако она не может найти того, кто заменит папу ее сыну. Только Инна в начале сериала является замужней женщиной, которая всю себя посвящает мужу. Но через 20 лет супружеской жизни любимый заявляет, что подает на развод.

С помощью приложения для знакомств девушки пытаются найти себе вторую половину. Их ждет много забавных свиданий, горе-кавалеров, а вот удастся ли найти настоящую любовь – смотрите в сериале.

В главных ролях

Вика – Анна Кузина

Катя – Наталья Денисенко

Инна – Анастасия Цимбалару

Сериал "Девушки" 1 серия: смотрите видео онлайн

Сериал "Девушки" 2 серия: смотрите видео онлайн

Сериал "Девушки" 3 серия: смотрите видео онлайн

Сериал "Девушки" 4 серия: смотрите видео онлайн