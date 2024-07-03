В частности хорватская звезда Домагой Янкович. За кулисами съемок журналисты Кино 24 пообщались с исполнителями главных ролей, в частности с Наталкой Денисенко.

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Знаменитость рассказала о своем персонаже – директоре картинной галереи, призналась, где черпает энергию для такого активного образа жизни, а также раскрыла секрет, как поддерживает романтику в отношениях с мужем, который служит в ВСУ. Больше об этом читайте далее в рамках проекта "Интервью 24".

Наташа, вы удачно сочетаете материнство с работой на съемочной площадке, игрой в спектаклях, ведением блога. Кажется, что ваша энергия просто бесконечна. В то же время во всем этом ритме вы постоянно переживаете за мужа, который с начала полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Где находите в себе силы на это все?

Мне кажется, что я родилась уже с таким уровнем энергии, чтобы это все выгребать. И вообще, я считаю, что женщина не может быть только или мамой, или в карьере. В том, чтобы совмещать разные роли, и есть вкус жизни, мне это нравится. На самом деле я не все успеваю. Просто я активная и стараюсь делать все, что могу. Я очень люблю жизнь.

Это на самом деле тяжелая для меня роль, – о ленте "Когда ты выйдешь замуж?"

В ленте "Когда ты выйдешь замуж?" вы сыграли главную роль, а именно директора картинной галереи. Если не ошибаюсь, впервые такой персонаж появляется в вашей фильмографии. Расскажите подробнее о нем.

Это на самом деле трудная для меня роль, потому что обычно я играю всевозможных обольстительниц. Но Леша Комаровский увидел во мне эту роль. Перед началом съемок я даже ходила с ним на выставку картин. Смотрела, как ведут себя работницы галереи. Интересовалась искусством, чтобы понять, чем и как живут эти люди. Поэтому не могу сказать, что было трудно работать над этой ролью. Но это было что-то новенькое, интересное, даже не похоже на меня.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн тизер фильма

А в реальной жизни интересуетесь искусством?

В университете у меня был предмет "Искусствоведение", на котором мы обсуждали картины. Я вообще интересуюсь искусством, была в Лувре, музеях Мадрида. Не могу сказать, что эксперт в этом, но мне интересно. Конечно, благодаря этому фильму открыла для себя что-то новое об искусстве. Надеюсь, что наши зрители также увидят что-то новое. Это не просто комедия, какой-то степени интеллектуально интересный и познавательный фильм.

Съемки фильма проходили с участием хорватской и латвийской съемочной группы, как работалось в таком составе?

Мы с Тоней Хижняк уже обсуждали, что ни наша съемочная группа, ни актеры никоим образом не уступают зарубежным. Мы работаем на очень высоком уровне и можем снимать и для Netflix, и для HBO.



Съемки "Когда ты выйдешь замуж?" / Фото пресс-службы фильма

Понимаю, что у нас не самое худшее положение, – об отношениях с мужем в ВСУ

В фильме есть много романтики, которой вам, как жене военного, не хватает в реальной жизни. Как часто сейчас удается видеться с мужем?

У него такая должность, что периодически мы видимся. Конечно, бывает такое, что несколько месяцев без встреч. Но я, как женщина, считаю своим долгом поддерживать романтические отношения, делаю для этого все. Да и муж мой молодец. Он помнит, что надо говорить теплые слова, иногда присылает цветы. Понимаю, что у нас не самое худшее положение и просто благодарна за все, что есть в моей жизни.

Хочу обратиться к женам военных, чтобы они сами создавали романтику в жизни. Сейчас действительно тяжелые времена, у наших мужчин другие цели, другие мысли, поэтому для своего состояния надо самим творить романтику: пойти на массаж, сказать себе приятные слова и тому подобное. Делать все для того, чтобы поддерживать собственный уровень концентрации любви.

Это мой любимый фильм с детства, – что Наталка Денисенко советует посмотреть летом

Посоветуйте нашим читателям фильмы и сериалы, которые обязательно надо посмотреть летом.

Советую посмотреть очень красивый фильм с глубоким смыслом режиссера Паоло Соррентино "Великая красота". Для развлечения стоит посмотреть "Пятый элемент" Люка Бессона. Это мой любимый фильм с детства, обожаю его. А из сериалов советую посмотреть "Викинги" на Netflix, где я озвучила одну из героинь.