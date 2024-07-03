Зокрема хорватська зірка Домагой Янковіч. За лаштунками знімань журналісти Кіно 24 поспілкувалися з виконавцями головних ролей, зокрема з Наталкою Денисенко.

Знаменитість розповіла про свого персонажа – директорку картинної галереї, зізналася, де черпає енергію для такого активного способу життя, а також розкрила секрет, як підтримує романтику в стосунках з чоловіком, який служить в ЗСУ. Більше про це читайте далі в рамках проєкту "Інтерв'ю 24".

Наталко, ви вдало поєднуєте материнство з роботою на знімальному майданчику, грою у виставах, веденням блогу. Здається, що ваша енергія просто нескінченна. Водночас у всьому цьому ритмі ви постійно переживаєте за чоловіка, який від початку повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Де знаходите в собі сили на це все?

Мені здається, що я народилася вже з таким рівнем енергії, щоб це все вигрібати. І взагалі, я вважаю, що жінка не може бути тільки або мамою, або в кар'єрі. У тому, щоб поєднувати різні ролі, і є смак життя, мені це подобається. Насправді я не все встигаю. Просто я активна і намагаюся робити все, що можу. Я дуже люблю життя.

У стрічці "Коли ти вийдеш заміж?" ви зіграли головну роль, а саме директорку картинної галереї. Якщо не помиляюся, вперше такий персонаж з'являється у вашій фільмографії. Розкажіть детальніше про нього.

Це насправді важка для мене роль, бо зазвичай я граю всіляких звабниць. Але Льоша Комаровський побачив у мені цю роль. Перед початком зйомок я навіть ходила з ним на виставку картин. Дивилась, як поводяться працівниці галереї. Цікавилася мистецтвом, щоб зрозуміти, чим і як живуть ці люди. Тому не можу сказати, що було важко працювати над цією роллю. Але це було щось новеньке, цікаве, навіть не схоже на мене.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн тизер фільму

А чи в реальному житті цікавитесь мистецтвом?

В університеті у мене був предмет "Мистецтвознавство", на якому ми обговорювали картини. Я загалом цікавлюся мистецтвом, була в Луврі, музеях Мадрида. Не можу сказати, що експерт у цьому, але мені цікаво. Звісно, завдяки цьому фільму відкрила для себе щось нове про мистецтво. Сподіваюсь, що наші глядачі також побачать щось нове. Це не просто комедія, якоюсь мірою інтелектуально цікавий і пізнавальний фільм.

Зйомки фільму відбувалися за участю хорватської та латвійської знімальної групи, як працювалося у такому складі?

Ми з Тонею Хижняк вже обговорювали, що ні наша знімальна група, ні актори жодним чином не поступаються закордонним. Ми працюємо на дуже високому рівні й можемо знімати і для Netflix, і для HBO.

Коли ти вийдеш заміж
Зйомки "Коли ти вийдеш заміж?" / Фото пресслужби фільму

У фільмі є багато романтики, якої вам, як дружині військового, не вистачає в реальному житті. Як часто зараз вдається бачитися з чоловіком?

У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець. Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище і просто вдячна за все, що є в моєму житті.

Хочу звернутися до дружин військових, щоб вони самі створювали романтику в житті. Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові.

Порадьте нашим читачам фільми та серіали, які обов'язково треба подивитися влітку.

Раджу подивитися дуже красивий фільм з глибоким сенсом режисера Паоло Соррентіно "Велика краса". Для розваги варто переглянути "П'ятий елемент" Люка Бессона. Це мій улюблений фільм з дитинства, обожнюю його. А з серіалів раджу подивитися "Вікінги" на Netflix, де я озвучила одну з героїнь.