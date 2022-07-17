"Где достоинство, где сопротивление": Наталка Денисенко влипла в скандал из-за "Крепостной"

Еще до войны многие украинские актеры начали съемки в 4 сезоне мелодрамы "Крепостная". Среди них и Наталка Денисенко. Она честно призналась, что на съемку финальных серий поедет в Польшу, но ее резко осудили за работу с россиянами.

Эту тему подняла украинская актриса театра и кино Валерия Ходос, которая после 24 февраля якобы отказалась сотрудничать с врагами. В своем обращении она упрекнула коллег, планирующих доснимать с россиянами то, что не успели до полномасштабной войны.

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Валерия Ходос упрекнула Денисенко за "Крепостную"

Для меня нет и никогда не будет никаких "хороших русских". Никогда я не зайду на съемочную площадку с человеком, у которого есть российский паспорт. Вы для меня враги. Знаю, что некоторые актеры сейчас едут доснимать проекты, где снимаются российские артисты. Это на вашей совести… Я отказалась и озвучила свою позицию – я не захожу с российскими артистами в кадр,

– эмоционально выразилась Валерия Ходос.

Она добавила, что не хочет поучать коллег, но надеется, что после ее слов очнутся те, кто уже собирает чемодан за границу.

"Украинские артисты, мы уже проср*ли 2014 год, и мне стыдно, что я не была такой категоричной. Нельзя сотрудничать с врагом. Никаких "хороших русских" актеров и режиссеров нет. Эта нация убивает мою нацию", – напомнила звезда.

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Как оправдывается Наталка Денисенко

Эмоциональный пост Валерии Ходос прокомментировала Наталка Денисенко, которая с дня на день отправляется в Польшу на съемки заключительных серий 4 сезона "Крепостной". Она поняла, что коллега упрекает именно ее и публично объяснила, что в сценах с россиянами не играет.

Знаю, Лера, что в этом видео ты говоришь, в частности, обо мне и о нашем украинском проекте "Крепостная 4", где до войны снимались российские актеры. Да, мы не имеем морального права сниматься в российских проектах и становиться в кадр с российскими актерами, как это было в моей и твоей работе тоже! Поэтому я для себя приняла решение – досняться в этом проекте и принципиально не становиться в кадр с актерами из враждебной страны,

– заявила Наталка Денисенко.

Однако это не единственное ее оправдание. Актриса досниметься в "Крепостной", потому что "поляки очень ждут этого сериала", а это же наши собратья, подводить которых Денисенко якобы не хочет.

Скриншот из инстаграма Валерии Ходос

На Денисенко набросились в сети

В проекте "Як ти?" Денисенко признавалась, что "думала отказываться от досъема сцен" 4 сезона "Крепостной", потому что там играют два российских актера, которые и словом не оговорились о войне в Украине. В то время как главную героиню Татьяну Ратникову к россиянам она не причислила, ведь та кагбы полностью поддерживает Украину и с 24 февраля сидит в Киеве.

Однако никто из комментаторов в инстаграм-профиле Валерии Ходос не поддерживает Наталку Денисенко. Ей обвиняют в продажности и напоминают, как "наезжала" на жениха Алины Гросу – "молчащего эмигранта из Рошляндии":