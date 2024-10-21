В интервью Украинской Правде Денисенко отметила, что уважает их выбор и считает его смелым. По ее словам, решение вернуться домой свидетельствует об ответственности.

Рекомендуем Наталья Денисенко впервые прокомментировала предательскую позицию Безрук: "Это нормально"

Наталка Денисенко о Екатерине Кузнецовой и Любаве Грешновой

Среди известных украинских актрис, которые активно строили свои карьеры в России, а после начала полномасштабной войны решили разорвать все связи со страной-агрессором, можно выделить Екатерину Кузнецову и Любава Грешнова. Их сознательное решение поддержать Украину стало предметом обсуждения и вызвало значительное уважение в обществе.

Наталка Денисенко открыто поделилась своими мыслями об этих коллегах, отметив, что готова с ними работать. Она подчеркнула, что выбор вернуться домой свидетельствует об их зрелости и ответственности.

Денисенко также откровенно призналась, что до начала войны не осознавала всей серьезности ситуации.

Я понимаю, что они так же как и я, до полномасштабного вторжения не осознавали всей серьезности ситуации. Пока война не пришла в твой дом, ты не понимаешь этого. Мне стыдно, да. С этими людьми я готова работать,

– отметила Денисенко.

Интервью Наталки Денисенко: смотрите видео онлайн

Актриса считает, что важно поддерживать друг друга в эти сложные времена, ведь украинское искусство нуждается в единстве.