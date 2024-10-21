В інтерв'ю Українській Правді Денисенко відзначила, що поважає їхній вибір і вважає його сміливим. За її словами, рішення повернутися додому свідчить про відповідальність.

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Наталка Денисенко про Катерину Кузнецову та Любаву Грешнову

Серед відомих українських акторок, які активно будували свої кар'єри в Росії, а після початку повномасштабної війни вирішили розірвати всі зв'язки з країною-агресором, можна виділити Катерину Кузнецову та Любава Грешнова. Їхнє свідоме рішення підтримати Україну стало предметом обговорення і викликало значну повагу в суспільстві.

Наталка Денисенко відкрито поділилася своїми думками про цих колег, зазначивши, що готова з ними працювати. Вона підкреслила, що їхній вибір повернутись додому свідчить про їхню зрілість та відповідальність.

Денисенко також відверто зізналася, що до початку війни не усвідомлювала всієї серйозності ситуації.

Я розумію, що вони так само як і я, до повномасштабного вторгнення не усвідомлювали всієї серйозності ситуації. Поки війна не прийшла у твій дім, ти не розумієш цього. Мені соромно, так. З цими людьми я готова працювати,

– зазначила Денисенко.

Інтерв'ю Наталки Денисенко: дивіться відео онлайн

Акторка вважає, що важливо підтримувати один одного в ці складні часи, адже українське мистецтво потребує єдності.