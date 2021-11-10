Заметим, Нью-Йорк был одним из самых больших очагов коронавирусной болезни в США. По сюжету ленты врачи Еврейского медицинского центра Лонг-Айленда борются с COVID-19 в первых четыре месяца пандемии.

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Герои в фильме поделятся личными переживаниями, расскажут о том, как изменялось их эмоциональное состояние на протяжении четырех месяцев пандемии. В картине покажут врача Натали Дуге и медсестру отделения интенсивной терапии Келли Вунш, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти других. Документальная лента также покажет как масштабные события и протесты после смерти Джорджа Флойда повлияли на ситуацию в больницах.

Режиссером "Первой волны" станет номинированный на Оскар и победитель Эмми Мэттью Хайнеман. Продюсерами картины будут Дженна Миллман и Лесли Норвилл.

"Первая волна" 2022: смотрите трейлер к фильму от National Geographic