Весь ужас в том, что это единственная альтернатива режиму, – режиссер о Навальном

Недаром говорят, что любой российский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Яркий пример – Алексей Навальный, который совсем недавно говорил, что "Крым – не бутерброд", поэтому не стоит его возвращать Украине.

Для нас это именно такой российский дискурс – либеральный лишь до некоторой степени. Об этом 24 Каналу сказал кинорежиссер, сценарист, экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины Тарас Ткаченко.

Обратите внимание На западном "кинофронте" – без изменений: как объяснить позор и лицемерие на Оскаре-2023

Политической оппозиции нет

Ткаченко уверен, что настанет момент, когда мы увидим по этому либерализму антиукраинскую позицию. "Ужас в том, что именно Навальный является единственной альтернативой. Настоящей мощной оппозиции, которую могла когда-то представить, например Новодворская, там нет", – утверждает сценарист.

И сами российские оппозиционеры это ощущают. Как отмечает кинорежиссер, попытка поддерживать оппозицию, которая, в конце концов, окажется для Украины не совсем пригодной для разговора, тоже выглядит довольно сомнительно. Но это мы понимаем.

Мы понимаем жерла конфликта. Но для мира это очень неочевидные вещи. Они все еще пытаются там найти "хороших русских",

– убежден Ткаченко.

Кроме того, отмечает он, это этакая метка для украинцев. По словам Ткаченко, ранее украинский кинобизнес во многом зависел от российского, работал на российский рынок и финансировался российскими деньгами.

"Не дай Бог нам об этом забыть, забыть вчерашний вечер (церемония награждения Оскар в ночь с 12 на 13 марта – 24 Канал) и вернуться к такой модели сотрудничества. Это будет позор для нас, украинцев, если мы такое сделаем после войны", – резюмировал экс-председатель Национального союза кинематографистов Украины.

Скандальный Оскар двойных стандартов / Кто верит в "хороших россиян"? / Почему победил Навальный: смотрите видео

Для Украинцев награда Навальному – дикость