На войне погиб украинский актер Назар Малик

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб украинский актер Назар Малик. Воина не стало 22 мая 2025 года.

Об этом сообщили на фейсбук-странице творческого объединения "Ночь в Университете", передает Кино 24. Актер с 2024 года был офицером Вооруженных Сил Украины.

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На войне погиб Назар Малик

Назар Малик работал в творческом объединении "Ночь в Университете" с 2016 года. В сообщении вспомнили его многочисленные роли в театрализованных экскурсиях: сотник Панас Бульба, подопытный пациент на лекции о холере, гетман Скоропадский, Петр Косач, киевский губернатор Васильчиков, генерал Крымский, префект конгрегации Могило-Мазепинской Академии, брат Назарий из Белого братства, шутцер.

Назара сложно было не заметить. Он был смешным и остроумным, и хоть не все его понимали, сложно не согласиться с тем, какую большую часть в нашем проекте он составлял. Товарищ, друг, брат и сын, знаток военной истории и вооружения, импровизатор, шутник, почетный амбассадор Массандры, человек с едва ли не самым большим количеством шинелей без пуговиц и петлиц из гримерки,

– говорится в заметке.

Важно! Открыт сбор в поддержку семьи Малика. Приобщиться можно по ссылке.

Назар Малик погиб на фронте / Скриншот с фейсбука

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб актер и телеведущий Максим Нелипа.