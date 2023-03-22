"Да им будет хорошо в Украине": Заднепровский говорит выдать хорошим россиянам украинские паспорта

Звезда "Бешеной свадьбы" рассказал об отношении к хорошим россиянам. Более того, он не против, чтобы им Украина выдала украинские паспорта.

Так он высказался об Ахеджакове, которая отказалась уезжать из России и думает о работе с российскими детьми, о российском оппозиционере Александре Невзорове и других.

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Назар Заднепровский о "хороших россиянах"

Я так думаю, что таким как Невзорову нужно давать украинское гражданство. Давать очень хорошим, правильным русским: Фейгин, Ахеджакова… А их единицы. Вы понимаете, что на 140 миллионов 5 – 10 человек хороших. Так что, я думаю, 10 паспортов мы не пожалеем и пусть им будет хорошо в Украине,

– сказал он.

Кроме того, в разговоре со Славой+ Заднепровский вспомнил, как советовал Галине Безрук, предавшей Украину, уехать из России. Однако сейчас актриса сериала "Домик на счастье" вместе со своим мужем-актером и 6-летней дочерью проживает в Москве, игнорируя военные преступления россиян против украинцев.

"Я ей говорил еще до войны, до активной фазы: "Галю, ну завязывай. Забирай мужа своего москвича сюда, ребенка, будете жить здесь". Тогда уже начинались терки за ее позицию. Она была на грани развода, дочь жила с ней в Украине, когда она снималась здесь", – вспомнил Назар Заднепровский.

Однако в ответ актеру она сказала, что ее причина быть в России – это ее работа. "Если приеду в Киев, то я буду безработным, а там на главных ролях в театре мюзик-холла". "Такой у нас был разговор. Катя Кузнецова вернулась, потеряла работу. Галя сделала свой выбор, она выбрала работу. Она там", – поделился он.

Назар Заднепровский / Скриншот по интервью