Так, о работе с Богданом Сильвестровичем на днях рассказал Назар Заднепровский. Он популярен своими ролями в "Бешеной свадьбе", "Домике на счастье" и во многих других кинолентах. По словам Заднепровского, Богдан Ступка был жестоким и строгим руководителем.
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Назар Заднепровский высказался о Богдане Ступке
Руководителем он был суровым, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Он был жесток. Справедлив, иногда несправедлив. Меня неоднократно доводил до слез,
– поделился Назар.
Заднепровский также отметил, что Богдан Сильвестрович всегда хотел, чтобы его считали самым талантливым из всех актеров.
"За талантом там было огромное эго: я, и все. Когда все вокруг "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже хороший актер" - все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то не любил, доставалось по полной", – отметил актер.
В то же время он считает, что "талантливому человеку нужно все простить за гениальный талант".
Назар Заднепровский / Фото из инстаграмма театра им. И.Франко
Что известно о карьере Богдана Ступки: главное
- Творческий путь актера начался в 1984 году после завершения Киевского театрального института имени И. Карпенко Карого. Всего Богдан Сильвестрович сыграл более 100 ролей в кино и еще примерно столько же в театре.
- Весомой вехой в карьере актера стало участие в польско-украинском фильме "Огнем и мечом". Дебютировав в 1999 году, кинолента получила широкое признание мировых критиков. В фильме Богдан Ступка сыграл гетмана Богдана Хмельницкого.
- Не меньшую популярность актеру принесли киноленты "Водитель для Веры", "Три полуграции", "Два в одном", "Тарас Бульба" и многие другие.
- В общем, благодаря своему таланту актер стал обладателем 15-ти престижных наград.
- Кроме того, достижения Богдана Ступки в театральной сфере также значительны. Так, среди самых популярных постановок актера есть "Тевье-Тевель", "Сны за Кобзарем"; "Бред вдвоем" и другие.
- Творческое наследие артиста могло быть еще больше, но в возрасте 70 лет вследствие тяжелой болезни Богдан Сильвестрович ушел из жизни.