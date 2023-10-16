Так, о работе с Богданом Сильвестровичем на днях рассказал Назар Заднепровский. Он популярен своими ролями в "Бешеной свадьбе", "Домике на счастье" и во многих других кинолентах. По словам Заднепровского, Богдан Ступка был жестоким и строгим руководителем.

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Назар Заднепровский высказался о Богдане Ступке

Руководителем он был суровым, сладеньким не был никогда. Бывал и в хорошем настроении, и в плохом… Богдана Сильвестровича вам никто не вспомнит как мягкого человека. Он был жесток. Справедлив, иногда несправедлив. Меня неоднократно доводил до слез,

– поделился Назар.

Заднепровский также отметил, что Богдан Сильвестрович всегда хотел, чтобы его считали самым талантливым из всех актеров.

"За талантом там было огромное эго: я, и все. Когда все вокруг "какой вы талантливый", то хорошо. А если, например, кто-то скажет: "Я тоже хороший актер" - все. Не дай Бог попасть к нему в немилость. Если кого-то не любил, доставалось по полной", – отметил актер.

В то же время он считает, что "талантливому человеку нужно все простить за гениальный талант".



Назар Заднепровский / Фото из инстаграмма театра им. И.Франко

Что известно о карьере Богдана Ступки: главное