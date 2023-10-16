Так, про роботу з Богданом Сильвестровичем днями розповів Назар Задніпровський. Він популярний своїми ролями в "Скаженому весіллі", "Будиночку на щастя" та в багатьох інших фільмах. За словами Задніпровського, Богдан Ступка був жорстоким та суворим керівником.

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Назар Задніпровський висловився про Богдана Ступку

Керівником він був суворим, солоденьким не був ніколи. Бував і в гарному настрої, і в поганому… Богдана Сильвестровича вам ніхто не згадає як м'яку людину. Він був жорстокий. Справедливий, іноді несправедливий. Мене неодноразово доводив до сліз,

– поділився Назар.

Задніпровський також зауважив, що Богдан Сильвестрович завжди хотів, аби його вважали найталановитішим зі всіх акторів.

"За геніальним талантом там було величезне его: я, і все. Коли всі навколо "який ви талановитий", то добре. А якщо, наприклад, хтось скаже: "Я теж хороший актор" - все. Не дай Боже потрапити до нього в немилість. Якщо когось не злюбив, діставалося на повну", – зазначив актор.

Водночас він вважає, що "талановитій людині треба все пробачати за геніальний талант".



Назар Задніпровський / Фото з інстаграму театру ім. І. Франка

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