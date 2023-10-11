Вишняков признался, что многие его родственники все еще проживают там и не поддерживают его. Однако они продолжают общаться, не затрагивая темы войны России с Украиной.
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Павел Вишняков о родственниках в Беларуси
Павел Вишняков переехал в Украину в 2015 году. У него была возможность выбрать Россию для жизни и построения своей актерской карьеры, но он избрал для себя другой путь.
За два года до этого (до переезда – 24 Канал) мы снимали в Киеве сериал, и я собственными глазами видел, что происходит на Майдане, за что и против кого борются украинцы. Но когда после съемок поехал в Беларусь и Россию, то услышал, как там искажают информацию, как в российских СМИ врут о событиях в Украине. Тогда понял, что жить в России не хочу,
– признался Вишняков.
И не зря, поскольку он стал успешным актером в Украине и приобрел здесь свою популярность благодаря сериалам: "Опер по вызову", "Певица", "Возвращение Мухтара", "Наседка", "Женские секреты", "Женский врач" и другим.
Павел Вишняков в сериале "Место под солнцем" / Кадр из сериала
Во время полномасштабной войны России против Украины родственники Вишнякова остаются в Беларуси, не поддерживая его. Однако неизвестно, что не поддерживают родные Павла: его решение остаться в Украине или его гражданскую позицию.
Чтобы сохранить хоть какую-нибудь связь с семьей, Вишняков не обсуждает в разговорах с родственниками тему войны.
Что известно о Павле Вишнякове и его позиции в российско-украинской войне
- После начала полномасштабного вторжения Павел сознательно полностью отказался от профессии актера и принялся волонтерить.
- Актер основал благотворительный фонд, помогающий украинским военным, парамедикам и детям.
- Вишняков ездит с гуманитарной помощью на деоккупированные территории – в Черниговскую, Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, на Восток в военные.
- Актер делает многое для победы Украины над врагом, и отмечает, что после окончания войны он готов восстанавливать страну, помогать тем, кто вернется, не имея профессии, сбережений или даже дома.
- Недавно Павел Вишняков поделился в своем инстаграмме, который получил особую награду. Ему вручили награду в виде медали за особую службу третьей степени. Актер поблагодарил за доверие и отметил, что не собирается останавливаться и будет работать дальше.