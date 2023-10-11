Вишняков признался, что многие его родственники все еще проживают там и не поддерживают его. Однако они продолжают общаться, не затрагивая темы войны России с Украиной.

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Павел Вишняков о родственниках в Беларуси

Павел Вишняков переехал в Украину в 2015 году. У него была возможность выбрать Россию для жизни и построения своей актерской карьеры, но он избрал для себя другой путь.

Павел Вишняков / Фото с инстаграмма актера