"Не пронесло": актер "Дизель Шоу" показал, как выглядит его разрушенный дом под Киевом

Украинский комедийный актер Сергей Писаренко, снимающийся в "Дизель Шоу", рассказал о собственном разрушенном доме под Киевом, пострадавшем от рук российских оккупантов.

Как известно, юморист Сергей Писаренко родился в России. Сейчас проживает в Украине и уже долгое время здесь работает. В фейсбуке шоумен сообщил, что из-за боев его дом разрушен.

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Сергей Писаренко показал свой разрушенный дом под Киевом

Писаренко рассказал, что никто из его родных не пострадал, ведь он раньше вывез дочь и жену в Эстонию.

Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллинн. И все время думал: "А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронести. Не пронесло". Один бой сменил наш поселок и наш дом,

– написал он.



Сергей Писаренко показал свой разрушенный дом под Киевом / Фото из фейсбука актера

Российские оккупанты продолжают уничтожать дома мирных людей. Недавно под Гостомелем они разрушили дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина.