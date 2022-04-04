Як відомо, гуморист Сергій Писаренко народився в Росії. Зараз проживає в Україні та вже тривалий час тут працює. У фейсбуці шоумен повідомив, що через бої його будинок зруйновано.

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Сергій Писаренко показав свій зруйнований будинок під Києвом

Писаренко розповів, що ніхто з його рідних не постраждав, адже він ще раніше вивіз дочку та дружину до Естонії.

Через декілька днів після початку війни вивіз свою родину з-під Києва до Таллінна. І весь час думав: "А може даремно? Наше селище осторонь. Може пронесе. Не пронесло". Один бій змінив наше селище і наш будинок,

– написав він.



Сергій Писаренко показав свій зруйнований будинок під Києвом / Фото з фейсбуку актора

Російські окупанти продовжують нищити будинки мирних людей. Нещодавно під Гостомелем вони зруйнували дім лідера "Другої ріки" Валерія Харчишина.