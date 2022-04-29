Первая партия гуманитарной помощи была доставлена во Львовский университет ветеринарной медицины, где временно проживает 500 беженцев, передает 24 канал. Общая стоимость гуманитарного груза – около 70 тысяч гривен.

Читайте также Один миллиардер мог бы завершить эту войну в Украине, – Шон Пенн

Во Львовщину прибыла первая партия гуманитарной помощи от Шона Пенна

На первый транш от Шона Пенна отреагировали Максим Козицкий и Юрий Бескоровайный.

Благодаря финансовой поддержке организации актера и помощи общественной инициативы "Поможем вместе" удалось закупить крупы, макароны, печенье, консервы, сухие завтраки, воду, чай и кофе. Их распределят между 500 вынужденными переселенцами, временно проживающими на базе этого учебного заведения,

– сообщил Максим Козицкий.

По словам руководителя ОО "Поможем вместе" Юрия Бескоровайного, в дальнейшем подобные гуманитарные наборы будут поступать в другие места для поселения внутри перемещенных лиц, например, на вокзал. "Между нашими организациями заключили договор, поэтому все, что получаем подробно фиксируем. Надеемся, что наше сотрудничество будет постоянным", – отметил он.

Как сообщили в ЛОГА, вместе с тем один из психоневрологических интернатов области получил три морозильные камеры украинского производства для хранения пищевых продуктов. "Средства на закупку также выделили в CORE. Одна такая камера стоит более 40 тысяч гривен", – дополнили они.

Первая партия гуманитарной помощи от Шона Пенна / Снимки ЛОДА

Ранее Шон Пенн встречался с Максимом Козицким и во время визита отметил, что опыт борьбы в Украине является примером для всего мира. Поэтому организация актера хочет поддержать украинский народ, продолжающий бороться за свободу.