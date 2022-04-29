Першу партію гуманітарної допомоги доставили у Львівський університет ветеринарної медицини, де тимчасово проживає 500 біженців, передає 24 канал. Загальна вартість гуманітарного вантажу – близько 70 тисяч гривень.

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На Львівщину прибула перша партія гуманітарної допомоги від Шона Пенна

На перший транш від Шона Пенна відреагували Максим Козицький та Юрій Безкоровайний.

Завдяки фінансовій підтримці організації актора та допомозі громадської ініціативи "Допоможемо разом" вдалось закупити крупи, макарони, печиво, консерви, сухі сніданки, воду, чай та каву. Їх розподілять між 500 вимушеними переселенцями, які тимчасово проживають на базі цього навчального закладу,

– повідомив Максим Козицький.

За словами керівника ГО "Допоможемо разом" Юрія Безкоровайного, надалі схожі гуманітарні набори будуть надходить в інші місця для поселення внутрішньо переміщених осіб, наприклад, на вокзал. "Між нашими організаціями уклали договір, тому усе, що отримуємо детально фіксуємо. Сподіваємось, що наша співпраця буде постійною", – зазначив він.

Як повідомили у ЛОДА, разом з тим один з психоневрологічних інтернатів області отримав три морозильні камери українського виробництва для зберігання харчових продуктів. "Кошти на закупівлю також виділили в CORE. Одна така камера коштує понад 40 тисяч гривень", – доповнили вони.

Перша партія гуманітарної допомоги від Шона Пенна / Знімки ЛОДА

Раніше Шон Пенн зустрічався з Максимом Козицьким і під час візиту наголосив, що досвід боротьби в Україні є прикладом для всього світу. Тому організація актора хоче підтримати український народ, який продовжує боротися за свободу.