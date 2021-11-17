В трейлере Леонардо Ди Каприо появился в необычном для себя образе: с волнистыми волосами, бородой и в очках, а его подруга Дженнифер Лоуренс – с рыжими волосами и челкой. Кроме этих актеров, фильм имеет фантастический звездный состав, мы увидим: Мерил Стрип, Джонни Хилла, Ариану Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт и других.

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По сюжету двое астрономов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, во время исследования поймут, что к Земле приближаются астероиды, которые могут уничтожить планету. Они как могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь насмехаются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением якобы ложной информации. Однако герои не сдаются. Как эта история закончится и почему у Леонардо Ди Каприо происходят панические атаки – узнаем в декабре.

Сейчас, я считаю, стоит молчать и размышлять,

– говорит Мэрил Стрип на заявление Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс об астероиде в трейлере.

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