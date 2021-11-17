У трейлері Леонардо Ді Капріо з’явився у незвичайному для себе образі: з хвилястим волоссям, бородою й окулярах, а його подруга Дженніфер Лоуренс – з рудим волоссям і чубчиком. Окрім цих акторів, фільм має фантастичний зірковий склад, ми побачимо: Меріл Стріп, Джонні Хілла, Аріану Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт та інших.

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За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближаються астероїди, які можуть знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються. Як ця історія закінчиться та чому у Леонардо Ді Капріо стаються панічні атаки – дізнаємося у грудні.

Зараз, я вважаю, варто мовчати та роздумувати,

– каже Меріл Стріп на заяву Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс про астероїд у трейлері.

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