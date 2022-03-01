Не сочувствовать, а действовать: Бенедикт Кембербэтч призвал мир поддержать Украину

Номинант на премию Оскар-2022 в категории лучший актер Бенедикт Кембербэтч призвал весь мир и США поддержать Украину. Свою яркую речь актер произнес из Аллеи славы в Голливуде.

Известный украинцам благодаря роли Шерлока Голмса в сериале "Шерлок", актер Бенедикт Кембербэтч получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Использовав прекрасную возможность, актер обратился к сообществу с призывом оказать поддержку Украине.

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Выступая с речью, актер выразил поддержку украинскому народу, сейчас борющемуся за свою страну с российским оккупантом.

Я не могу сегодня выступать, в этот удивительный момент моей жизни, на этой необычной трибуне, не признавая очевидности того, что происходит в Украине, и не выразив своей поддержки украинскому народу,

– сказал актер.

Он отметил, что слов и молитв недостаточно для победы и призвал мир действовать более радикально.

Мы должны делать больше, чем просто сочувствовать и молиться. Нам нужно действовать, нам нужно зайти на веб-сайты посольств, нам нужно посмотреть, что мы можем сделать как граждане мира, граждане Европы, и люди, желающие лучшего результата для тех людей, на города которых сейчас обрушиваются ракеты. Мы больше не можем оставаться в стороне. Сейчас не время для алчности, лености, бездействия или неумелости.

Также Бенедикт призвал приобщаться пособием для благотворительных организаций, работающих с последствиями российской агрессы на территории Украины.

Нам нужно действовать, и вы можете сделать что-нибудь. Вы можете поддержать благотворительные и правозащитные организации. Вы можете помочь тем, кто помогает беженцам на местах. Вы можете оказывать давление на своих политиков, свой банк, свою промышленность, чтобы они тоже оказали помощь. Это возможно, поэтому сегодня я призываю людей сделать это,– наголосив Камбербетч.

Бенедикт Кембербэтч призвал поддержать Украину: смотрите видео из Голливуда